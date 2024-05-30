شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الكاثوليكية تختتم فعاليات الشهر المريمى غدا الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر شهر مايو من الشهور التى تحظى بقدسية خاصة فى الكنيسة الكاثوليكية، فهو الشهر الذى خصصته الكنيسة للسيدة مريم العذراء، كما يعتبر شهر الورود والجمال والحياة والتجدد، وتختتم الكنيسة غدا الجمعة قداسات الشهر المريمى.

ويأتى إكرام السيدة العذراء مريم طوال شهر مايو كتقليد غربي، ومن ثم انتقل إلى الشرق فبعض المؤرخين ينسبون نشأته إلى الطوباوى هنرى، غير أن ممارسة شهر مايو نشأت في إيطاليا ومن ثم انتشرت في كل دول أوروبا وأمريكا والعالم أجمع.

ويرتبط شهر مايو ارتباطاً مباشراً بثوب السيدة العذراء، والذى أصبح تقليداً ورمزاً للشهر المريمى، حيث ترتدى معظم البنات المسيحيات اللواتى قدمن نذوراًلهذا الشهر ثوب السيدة العذراء ذا اللون الأزرق والذى تتم الصلاة عليه من قبل راعى الكنيسة مسبقاً، ويتزنرن بزنار باللون الأبيض ويغطين رأسهن بوشاحأبيض اللون أيضاً.