شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة النقل تعلن انتهاء إنشاء رصيف هاتشسون بميناء العين السخنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن اللواء محمد خليل مدير مشروع تطوير ميناء السخنة، انتهاء أعمال إنشاء محطة هاتشسون بميناء السخنة بنسبة 100 % ، مشير إلى أن الشركة الصينية تنفذ الآن أعمال البنية الفوقية بالميناء.

وأضاف اللواء محمد خليل، خلال جولة بميناء السخنة، أن الرصيف سيعمل منتصف 2025 وتشغله شركة هاتشسون العالمية، مشيرا إلى أن أن المحطة بعد 30 عام ستكون ملك لمصر بالكامل بكل معداتها.

وأشار "خليل" إلى أن ميناء السخنة شهد تطوير وانشاء 18 كم أرصفة ليتحول إلى ميناء محورى يربط البحرين الاحمر والمتوسط.

ويتحول ميناء العين السخنة لأكبر موانئ البحر الأحمر، حيث يشهد أعمال تطوير كبيرة وحجم انجاز ضخم، ضمن مشروعات التطوير التى تنفيذها الوزارة لكافة الموانئ المصرية لجعل مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجيستيات تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

وتشمل الأعمال الجاري تنفيذها بمشروع تطوير بميناء السخنة:

1. إنشاء 5 أحواض جديدة

2. إنشاء أرصفة بطول 18كم .

3. إجمالي أطوال الأرصفة بالميناء 23 كم، وبعمق 18م .

4. إنشاء ساحات التداول بمساحة 8.6 كم2 لتصبح إجمالي الساحات 10.6 كم2 .

5. إنشاء خطوط سكك حديدية بطول 17 كم.

6. اجمالي خطوط السكك الحديدية بالميناء 22 كم متصلة بالقطار الكهربائي السريع السخنة/ العلمين /مرسى مطروح.

7. يتم إنشاء طرق بطول 17كم .

8. يجرى انشاء طريق شرياني بطول 17 كم رصف خرساني 6 حارة يربط بين الأرصفة والميناء .

9. زيادة المساحة بـ4 كم2 حتي تصبح المساحة الكلية 25 كم 2 وبعمق 18 كم.

10. إنشاء حواجز أمواج بطول 3270 متر .