شكرا لقرائتكم خبر عن معهد الصحة الحيوانية يطلق سلسلة ندوات للتوعية بالطرق السليمة لذبح الأضاحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم معهد الصحة الحيوانيه التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى 80 ندوة بالوحدات المحلية المختلفة بمحافظة الدقهلية للتوعية بالطرق السليمة لذبح الأضاحي بحضور 2000 شخص وبلغ اجمالي عدد الأطباء المشاركين 52 طبيب بيطرى 35 باحث ، و 30 داعية من وزارة الاوقاف .

وأوضح معهد صحة الحيوان أن عدد المشاركين من الوحدات المحلية 40 موظف ارشادي توعوي فى مختلف مراكز المحافظة وعدد من القرى وذلك بمقر مجالس المدن والوحدات المحلية وذلك لرفع مستوى الوعي الصحي لدى المضحين والجزارين والحضور من المواطنين حول الاضاحى والمعاملات الصحيحه لها والحفاظ على البيئة المحيطة بعد الذبح

وحرص الباحثون المشاركون في الحملة تبسيط مصطلح الصحه الواحدة وشرح عناصره الثلاثه المتمثلة فى الإنسان كمحور اول ثم الحيوانات والنباتات كمحور ثانى ثم البيئه المحيطة وما يحب على الإنسان نحو الحفاظ على البيئة نظيفه وأمنه و الواجب على المضحى من اختيار الأضحية المناسبة والتي تنطبق عليها الشروط والأحكام، ودور الجزار فى اختيار اماكن الذبح والتى يجب أن تكون في المجازر والأماكن المخصصة للذبح واشتراك المجتمع والجهات الحكومية في التخلص من المخلفات بطريقة عاجلة وصحيحة.

وتمت هذه الندوات في مراكز بنى عبيد و بلقاس والمطربة واجا و محلة دمنهوالكردى و السنبلاوين وميت غمر ومنية النصر وميت سلسيل والجمالية والمنصورة وطلخا ونبروه والمنزله ودكرنس الى جانب حى شرق المنصوره و حى غرب المنصوره ومسجد الشيخ حسانين ومكتبة مصر العامة.