شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بالمجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على توفير الخضروات والفاكهة والسلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة. وينشر ”الخليج 365”، قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بالمجمعات الاستهلاكية، حيث شهدت استقرارا: - الطماطم 7.5 جنيه ‏- البصل 10 جنيهات. ‏‎‏‎‏‎- البطاطس بـ 18 جنيها. ‏‎‏‎‏‎- الجزر بـ 10 جنيهات . - بطاطا 12 جنيها. ‏‎‏‎‏‎- الخيار بـ 15 جنيها . ‏‎الباذنجان الأبيض بـ 18 جنيها. - الكوسة بـ 14 جنيها. ‏‎‏‎‏‎-الباذنجان العروس بـ18.5جنيه. ‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 15 جنيهات ‏الفلفل الألوان بـ 27 جنيها. ‏‎‏‎‏- الليمون بـ 27 جنيها. - الفاصوليا الخضراء بـ 28 جنيها. بطيخ 13.5 جنيه. - البسلة 27 جنيها. - الموز البلدى بـ 23.5 جنيه البطيخ 15 جنيها.

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