شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى للمستحقين.. بيت الزكاة يصرف 500 جنيه بالإضافة إلى الإعانة الشهرية السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجَّه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، المشرف على بيت الزكاة والصدقات، رئيس مجلس الأمناء بصرف 500 جنيه إضافية مع الإعانة الشهرية لمستحقي الدعم الشهري لشهر يونيو، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك 1445هـ، أعاده الله على الأمتين الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات.

أعلن «بيت الزكاة والصدقات» في بيان له اليوم الخميس الموافق 30 من مايو 2024م، بدء صرف الإعانة الشهرية للمستحقين عن شهر يونيو 2024م بعد غدٍ السبت الموافق 1من يونيو، من مكاتب البريد المنتشرة على مستوى الجمهورية، متضمنة منحة عيد الأضحى المبارك، لإدخال السرور عليهم ومساعدتهم على تحمل أعباء الحياة والغلاء.



أكد «بيت الزكاة والصدقات» أن صرف الإعانات الشهرية للمستحقين يندرج تحت برنامج (سند) لتقديم إعانات شهرية للأولى بالرعاية الذي يعتبر أحد البرامج التنموية لـ«بيت الزكاة والصدقات» لمد يد العون إلى الفقراء والمحتاجين الذين يجدون صعوبة في تحمل نفقات الحياة وأعبائها.