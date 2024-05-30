شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: فحص أكثر من 3 آلاف رأس ماشية مجانا لـ1115 من صغار المربين بدمياط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في معهد بحوث التناسليات الحيوانية بمركز البحوث الزراعية، نتائج أعمال القافلة البيطرية المجانية، التي تم إطلاقها بداية هذا الأسبوع بقرى محافظة دمياط.

قال الدكتور مصطفى فاضل مدير معهد بحوث التناسليات الحيوانية، إن تلك القافلة جاءت في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري ورفع مستوى معيشة صغار ابناءه خاصة من المزارعين والمربين، وتنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وتحت اشراف الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية.

وأضاف فاضل أن تلك القافلة قد جابت قري ونواحي المحافظه لعلاج ماشية وأغنام وماعز ودواب صغار المربين، لافتا الى انها جاءت بالتعاون مع مديرية الطب البيطرى وصندوق التأمين على الثروة الحيوانية، و معاهد الثروة الحيوانية بمركز البحوث الزراعية.

وحول نتائج أعمال الحملة، أوضح فاضل، أنه تم اختبار عشار وفحص وعلاج تناسلي وسونار لـ 361 حالة وتم الكشف والعلاج الباطني والتهاب الضرع لـ 372 وعلاج الطفيليات الدخلية 898 والطفيليات الخارجية والرش ل 833 حالة وتم عمل 88 عمليه جراحية وتم تحصين 458 بالتحصينات غير سيادية وتم تنفيذ الخدمات البيطرية المتنوعة لـ إجمالي 3020 حالة لـ 1115 من صغار مربي الماشية والدواب والأغنام والماعز بالمحافظة.