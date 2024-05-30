شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الأوقاف: انعقاد البرنامج الصيفى للطفل بأكثر من 25 ألف مسجد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت مساجد الجمهورية انعقاد فعاليات البرنامج الصيفي للطفل بأكثر من (25 ألف) مسجد بمختلف المحافظات، حيث واصل أئمة وواعظات الأوقاف البرنامج الصيفي بالمساجد، وذلك على النحو التالي:



ففي مديرية أوقاف القاهرة أقيم البرنامج في ( 1395) مسجدًا، منها: مسجد السيدة زينب، ومسجد جنة الفردوس بالشروق، ومسجد التوفيق.

وفي مديرية أوقاف الإسكندرية أقيم البرنامج في ( 581 ) مسجدًا، منها: مسجد الرحمة الكبير، ومسجد محمد عبد الحليم.

وفي مديرية أوقاف القليوبية أقيم البرنامج في ( 1168) مسجدًا، منها: مسجد عثمان بن عفان، ومسجد الرحمن.

وفي مديرية أوقاف الدقهلية أقيم البرنامج في ( 2004 ) مساجد، منها: مسجد المصطفى، ومسجد التنعيم.

وفي مديرية أوقاف الغربية أقيم البرنامج في ( 1359) مسجدًا، منها: مسجد الخطيب، ومسجد المجمع الإسلامي.

وفي مديرية أوقاف بورسعيد أقيم البرنامج في ( 120 ) مسجدًا، منها: مسجد حمزة، ومسجد ملك الملوك.

وفي مديرية أوقاف جنوب سيناء أقيم البرنامج في ( 60 ) مسجدًا، منها: مسجد المساكن، ومسجد الحي القيوم.

وفي مديرية أوقاف الوادي الجديد أقيم البرنامج في ( 81 ) مسجدًا، منها: مسجد الزهراء، ومسجد زمزم.

وفي مديرية أوقاف السويس أقيم البرنامج في ( 90 ) مسجدًا، منها: مسجد شمس الدين، ومسجد الجلاء.

وفي مديرية أوقاف البحيرة أقيم البرنامج في ( 1945 ) مسجدًا، منها: مسجد التوبة، ومسجد السلام.

وفي مديرية أوقاف سوهاج أقيم البرنامج في ( 1608 ) مساجد، منها: مسجد الأشراف، ومسجد الرحمن الغربي.

وفي مديرية أوقاف كفر الشيخ أقيم البرنامج في ( 1914 ) مسجدًا، منها: مسجد الشيماء، ومسجد الصالحين.

وفي مديرية أوقاف دمياط أقيم البرنامج في ( 317) مسجدًا، منها: مسجد عباد الرحمن، ومسجد القديم.

وفي مديرية أوقاف المنيا أقيم البرنامج في ( 1209 ) مساجد، منها: مسجد النور، ومسجد الوفاء.

وفي مديرية أوقاف شمال سيناء أقيم البرنامج في ( 295 ) مسجدًا، منها: مسجد خالد بن الوليد، ومسجد أبو حنيفة.

وفي مديرية أوقاف قنا أقيم البرنامج في ( 850) مسجدًا، منها: مسجد آل داوود، ومسجد النور المحمدي شاهين.

وفي مديرية أوقاف الأقصر أقيم البرنامج في ( 602) مسجد، منها: مسجد نور الإيمان، ومسجد الرحمن الراوي.

وفي مديرية أوقاف البحر الأحمر أقيم البرنامج في ( 120) مسجدًا، منها: مسجد الكوثر، ومسجد الهادي.

وفي مديرية أوقاف المنوفية أقيم البرنامج في ( 1402 ) مسجد، منها: مسجد عرفات، ومسجد المروة.

وفي مديرية أوقاف مطروح الجديد أقيم البرنامج في ( 197 ) مسجدًا، منها: مسجد التوحيد، ومسجد السيدة عائشة.

وفي مديرية أوقاف أسيوط أقيم البرنامج في ( 1212 ) مسجدًا، منها: مسجد خطاب، ومسجد بني هاشم.

وفي مديرية أوقاف الفيوم أقيم البرنامج في ( 472 ) مسجدًا، منها: مسجد الرضوان، ومسجد النور.

وفي مديرية أوقاف الإسماعيلية أقيم البرنامج في ( 375) مسجدًا، منها: مسجد المستقبل الجديد، ومسجد الصابرين.

وفي مديرية أوقاف الشرقية أقيم البرنامج في ( 2717 ) مسجدًا، منها: مسجد النصر، ومسجد التقوى.

وفي مديرية أوقاف أسوان أقيم البرنامج في ( 692 ) مسجدًا، منها: مسجد أبوبكر الصديق، ومسجد الشعراوي.

وفي مديرية أوقاف الجيزة أقيم البرنامج في ( 1012 ) مسجدًا، منها: مسجد علي البقلي، ومسجد موسى بن نصير.

وفي مديرية أوقاف بني سويف أقيم البرنامج في ( 1282 ) مسجدًا، منها: مسجد السلام، ومسجد التيسير.



