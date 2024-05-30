شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين لـ"الخليج 365": لا زيادة فى أسعار السلع الأساسية على البطاقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية أنه لا زيادة في أسعار السلع المدعمة على بطاقات التموين، حيث يتم توفير ما يقرب من 30 سلعة على البطاقات بأسعار مدعمة السكر بـ12.6 جنيه وزيت الطعام بـ30 جنيها والأرز بـ12.6 جنيه بجانب توفير العديد من السلع الأخرى قائلا:" جميع السلع متوفرة بكميات كبيرة ولا زيادة فى الأسعار".

وطمأن الدكتور على المصيلحى وزير التموين في تصريحات لـ"الخليج 365" المواطنين بتوفير جميع السلع الغذائية، وأيضا التعاقد على كميات من رؤوس المواشى الحية، لطرح اللحوم الطازجة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة على مستوى محافظات الجمهورية بأسعار منخفضة، أيضا توفير مخزون استراتيجي من كافة السلع الأساسية تكفى احتياجات المواطنين لفترات طويلة.