شكرا لقرائتكم خبر عن أسماء أوائل الشهادة الإعدادية 2024 فى محافظة الجيزة.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة نتيجة شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي (الشهادة الإعدادية) للعام الدراسى 2023 / 2024 (الدور الأول للفصل الدراسي الثاني)، وذلك بحضور أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة.
واعتمد المحافظ ترتيب الإدارات في نتائج الامتحانات للشهادة الإعدادية، وجاءت إدارة الهرم التعليمية في المركز الأول بنسبة 92.27% والشيخ زايد 91.98% والوراق 91.17 % والدقي 90.87% والعجوزة 90.69% وشمال الجيزة 89.60% والعمرانية 88.97% والصف 88.46% و6 أكتوبر 88.37% وجنوب الجيزة 88.03% ومنشأة القناطر 87.75 والبدرشين 87.29% واطفيح 86.62% وحدائق أكتوبر 86.49% والعياط 86.32% وكرداسة 85.53% وبولاق الدكرور 82.27% وأبو النمرس 80.78% وأوسيم 80.55% والحوامدية 78.42% والواحات البحرية 76.30%.
وعقدت أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الصف الثالث الإعدادي بالجيزة، فى الفترة من السبت 18 مايو 2024، إلى الخميس 23 مايو 2024، إذ استمرت لمدة ستة أيام، وتقدم لها 191068 طالبا وطالبة، أدوا امتحاناتهم أمام 697 لجنة امتحانية بالإدارات التعليمية، بالإضافة إلى لجنة 57375.
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