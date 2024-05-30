شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم الجيزة: 721 طالبا حصلوا على الدرجة النهائية بامتحانات الشهادة الإعدادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مديرية التربية والتعليم بالجيزة حصول 721 طالبًا وطالبة على الدرجات النهائية فى امتحانات الشهادة الإعدادية بالعام الدراسي 2023/2024، وذلك بعد اعتماد النتيجة، صباح اليوم الخميس، من قبل اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وعقدت امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسى الثانى فى منهج الترم الثانى بأكمله خلال الفترة من 15 إلى 23 مايو الجارى، ويحسب مجموع درجات الطالب فيها من 140 درجة بالإضافة إلى 140 درجة بالترم الأول، ومن ثم فإن مجموع الطالب فى الشهادة الإعدادية 280 درجة.

واعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة نتيجة شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى (الشهادة الإعدادية) للعام الدراسى 2023 / 2024 (الدور الأول للفصل الدراسى الثانى)، وذلك بحضور أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة.

وجاءت نسبة النجاح بإتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى 87.05%، إذ بلغ إجمالى المتقدمين لأداء الامتحانات 190977 طالبًا وطالبة وبلغ إجمالي عدد الناجحين 165086 طالبا وطالبة.

واعتمد المحافظ ترتيب الإدارات في نتائج الامتحانات للشهادة الإعدادية، وجاءت إدارة الهرم التعليمية في المركز الأول بنسبة 92.27% والشيخ زايد 91.98% والوراق 91.17 % والدقي 90.87% والعجوزة 90.69% وشمال الجيزة 89.60% والعمرانية 88.97% والصف 88.46% و6 أكتوبر 88.37% وجنوب الجيزة 88.03% ومنشأة القناطر 87.75 والبدرشين 87.29% واطفيح 86.62% وحدائق أكتوبر 86.49% والعياط 86.32% وكرداسة 85.53% وبولاق الدكرور 82.27% وأبو النمرس 80.78% وأوسيم 80.55% والحوامدية 78.42% والواحات البحرية 76.30%.