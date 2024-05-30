شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة قضايا الدولة: استطعنا إعادة المليارات لخزانة الدولة بقوة القانون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة، إن الهيئة استطاعت خلال الفترة الاخيرة استعادت المليارات لصالح الخزان العامة للدولة بقوة القانون، مشيرا إلي أن يوم 30 مايو بمحافظة القليوبية يخلد لهيئة قضايا الدولة حيث كان حلما فأصبح حقيقة لإنشاء فرع ثابت لهيئة قضايا الدولة يجمع فروعها الثلاث علي مستوى المحافظة، حيث أن المستشارين كانوا في مقرات لا تليق بهم، ووقت أن تولي الهيئة حرص علي إنشاء مقر يليق بهم ويساعدهم في إنجاز مهامهم والحفاظ علي أموال الدولة واستعادتها بقوة القانون.

وأضاف رئيس هيئة قضايا الدولة، خلال وضع حجر الأساس للمقر الجديد للهيئة بمدينة بنها بمحافظة القليوبية، بحضور اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، والمستشار ربيع قاسم مساعد وزير العدل لشؤون الأبنية والمحاكم والشهر العقاري، أن المقر الجديد سيقام علي مساحة 625 متر مربع، وأنه تم توفير كافة الاعتمادات المالية لإنشاء المقر وتم إدراجها في الخطة والموافقة عليها، وسيتم بدء إجراءات التسليم للشركة المختصة بإنشاء المبني، وسيتم الانتهاء منه وتسليمه للهيئة في غضون عام من الآن، للمساهمة في حماية والحفاظ علي المال العام.

وأعرب رئيس هيئة قضايا الدولة، عن بالغ سعادته بالتعاون الدائم مع محافظة القليوبية مشيرا إلى أهمية التعاون والتنسيق المتكامل بين الجهاز التنفيذي ومختلف الهيئات والمؤسسات الحكومية، للحفاظ على الحقوق وأداء الواجبات، وتحقيق مصلحة الوطن والمواطنين، وحماية المال العام ، موجها الشكر إلى محافظ القليوبية على حرصه المستمر لتقديم أوجه الدعم لأعضاء الهيئة، ومتمنيا له التوفيق والسداد في قيادته وإدارته للمحافظة.