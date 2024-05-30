شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية، تشير إلى طقس حار نهارا على أغلب الأنحاء ، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية ، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد ، معتدل ليلا على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى وجود نشاط رياح على أغلب الأنحاء مما يزيد الاحساس بالأجواء الربيعية ويلطف الأجواء.



وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الخميس : القاهرة العظمى 31 درجة والصغرى 21، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 18، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 18، وسوهاج العظمى 36 درجة والصغرى 24، وقنا العظمى 38 درجة والصغرى 25، وأسوان العظمى 39 درجة والصغرى 26.