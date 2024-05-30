شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. وزير التموين: لا زيادة فى أسعار السلع الأساسية على البطاقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، التي شملت جميع الأصعدة، كان أبرزها إعلان وزير التموين أنه لا زيادة فى أسعار السلع الأساسية على البطاقات.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..أسماء أوائل الشهادة الإعدادية 2024 فى محافظة الجيزة.. صور

اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة نتيجة شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي (الشهادة الإعدادية) للعام الدراسى 2023 / 2024 (الدور الأول للفصل الدراسي الثاني)، وذلك بحضور أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة.

وزير التموين لـ"الخليج 365": لا زيادة فى أسعار السلع الأساسية على البطاقات

أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية أنه لا زيادة في أسعار السلع المدعمة على بطاقات التموين، حيث يتم توفير ما يقرب من 30 سلعة على البطاقات بأسعار مدعمة السكر بـ12.6 جنيه وزيت الطعام بـ30 جنيها والأرز بـ12.6 جنيه بجانب توفير العديد من السلع الأخرى قائلا:" جميع السلع متوفرة بكميات كبيرة ولا زيادة فى الأسعار".

الرئيس السيسى: نقدر إسهام بكين فى دعم مشروعات التنمية

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم بالعاصمة الصينية بكين، مع "لي تشيانج" رئيس مجلس الدولة الصيني.

رئيس الوزراء: الدولة تعمل على توافر الأدوية ووفرت المكون الأجنبى المطلوب

تابع اليوم الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، موقف توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، فى اجتماع حضره الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، ولواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية، والدكتور على الغمراوى، رئيس هيئة الدواء المصرية.

الأرصاد: موجة حارة إلى شديدة الحرارة اعتبارا من الجمعة والعظمى تصل 37 درجة

كشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه اعتبارا من الجمعة 31 مايو إلى الثلاثاء 04 يونيو ، أن تشهد البلاد موجة حارة إلى شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء اعتباراً من الجمعة 31 مايو.

رئيس الوزراء يعقد اجتماعًا بشأن تيسير إجراءات تعزيز الصادرات الدوائية

عقد، اليوم، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مع الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور محمد معراوي، عضو مجلس إدارة والمدير التنفيذي لمصنع "كرمان" مصر، والدكتور محمد سامر كرمان، عضو مجلس إدارة "رازي جروب" العالمية، ومدير مصنع "رازي" السعودية؛ وذلك لمناقشة سُبل تعزيز الصادرات المصرية من الدواء، من حيث تقديم الدعم المناسب للمصانع والأنشطة الاستثمارية التي تعتزم زيادة صادراتها.

رابط نتيجة طلاب الشهادة الإعدادية بالجيزة بالإسم ورقم الجلوس

اعتمد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، قبل قليل، نتيجة طلاب الصف الثالث الإعدادي (الشهادة الإعدادية) للعام الدراسي 2023/2024، بنسبة نجاح 87.5%، وذلك بحضور أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة.

الأرصاد تحذر من اضطراب الملاحة فى البحر الأحمر وارتفاع الأمواج 2.5 متر

كشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن البلاد تشهد اليوم الخميس ولليوم الثانى اضطراب الملاحة البحرية على شواطئ البحر الأحمر وسرعة الرياح من 35: 50 كم وارتفاع الأمواج من 1.5: 2.5 متر.

عودة ارتفاع درجات الحرارة.. تفاصيل حالة الطقس حتى الثلاثاء المقبل

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة من الخميس 30 مايو 2024 إلى الثلاثاء 04 يونيو 2024، حيث تشهد هذه الفترة طقس حار نهاراً على أغلب الأنحاء مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية .

الفرخة بـ 115 جنيهًا والبانيه بـ150 فى معرض خير مزارعنا لأهالينا بالدقى

طرحت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى من خلال معرض خير مزارعنا لأهالينا المقام بالمتحف الزراعى بالدقى تخفيضات كبيرة على الدواجن، حيث يصل سعر الدجاجة 115 جنيهًا وكيلو البانيه 150 جنيهًا والشيش طاووق 145 جنيهًا.

لو عاوز تشتغل بره مصر.. 73 فرصة عمل للمصريين فى الإمارات

أعلنت وزارة العمل عن توفير 73 فرصة عمل للمصريين بدولة الإمارات العربية المتحدة، فى التخصصين التاليين: 3 مشرف عمال، و70 حداد مسلح، موضحة أن المرتبات تبدأ من 1500 إلى 1700 درهم إماراتى لمهنة حداد مسلح، ومن 3500 إلى 4000 درهم لمهنة مشرف العمال حسب الخبرة، ومدة العمل 8 ساعات يومياً، وساعات إضافية طبقاً للإنتاجية، مع توفير مبيت مكيف للعمال، ومواصلات خاصة بالشركة من وإلى أماكن العمل، وتأمين طبى، ومدة العقد سنتين.

الحبس عاما لنجم مسلسل "حضرة المتهم أبى" بتهمة تعاطى المخدرات

قضت محكمة شمال الجيزة، برئاسة المستشار مدحت فاروق خاطر وعضوية المستشارين محمد حامد فريد وأسامة الأمير بالحبس عاما مع الشغل وغرامة 10 آلاف جنيه للفنان أحمد محمد عبد القوي «نجم مسلسل حضرة المتهم أبي» لإحرازه جوهر الأفيون والامفيتامين والمورفين والترامادول بقصد التعاطي.

سعر الجنيه الذهب ينخفض 320 جنيها مسجلا 24880 جنيها

انخفض سعر الجنيه الذهب في مصر في الصاغة بحوالي 320 جنيها مسجلاً 24880 جنيها عقب تغير أسعار جميع الأعيرة الموجودة في سوق الصاغة بمصر وسط تغيرات مستمرة في السعر العالمي للذهب

سعر جرام الذهب الآن لعيار 21 يسجل 3110 جنيهات

ننشر سعر جرام الذهب في مصر اليوم الخميس 30 مايو 2024 وسجل الذهب مستهل تعاملات اليوم سعر 3110 جنيهات للجرام بدون إضافة مصنعية بعد هبوط مساء أمس بحوالي 40 جنيها.

ميار شريف تواجه المصنفة 12عالميا في الدور الثاني لبطولة رولان جاروس للتنس

تواجه اليوم الخميس، ميار شريف لاعبة المنتخب الوطني للتنس ، الأمريكية ماديسون كيز المصنفة 12 عالميا، في الدور الثاني لبطولة رولان جاروس للتنس، وتقام المباراة في الخامسة والنصف مساء على ملعب سوزان لينجلين أحد الملاعب الرئيسية في البطولة .

قائمة المنتخب تضم لاعبين من 12ناديا لمباراتى بوركينا فاسو وغينيا.. إنفوجراف

ضمت قائمة منتخب مصر بقيادة حسام حسن، شكل 12 ناديا استعدادا لمباراتى بوركينا فاسو وغينيا بيساو المقرر لهما 6 و10 يونيو المقبل فى الجولتين الثالثة والرابعة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لـ كأس العالم.

تطورات إصابة علي معلول وتجديد عقده مع الأهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن كواليس تواصله مع التونسي علي معلول ظهير أيسر الأهلي للإطمئنان على تطورات إصابته وآخر تطورات ملف تجديد عقده مع القلعة الحمراء.

طرابزون التركي يحدد 8 ملايين يورو للتخلى عن تريزيجيه

كشفت تقارير صحفية أن إدارة طرابزون التركى حددت 8 ملايين يورو للتنازل عن خدمات المصرى محمود حسن تريزيجيه لاعب خط وسط الفريق حال تلقيه أى عروض خلال فترة الانتقالات الصيفية.

قمة بكين تعزز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والصين.. سياسيون: دفعة قوية لجذب مزيد من الاستثمارات وتدعيم المواقف العربية فى المحافل الدولية.. ويؤكدون: شريك مهم لمصر وتمثل بوابة حيوية للأسواق الأفريقية

أكد سياسيون ونواب، أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة بكين وعقده مباحثات مع نظيره الصيني شي جين بينج، بالتزامن مع الذكرى العاشرة تأتي لترفيع العلاقات بين مصر والصين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، ما يجعلها تمثل حدثا استراتيجيا هاما في مسار العلاقات المصرية- الصينية، كما أنها تعزز من دور البلدين في المنطقة، كما أنها تؤكد على عمل مصر على تحقيق التوازن في علاقات مصر الدولية من خلال التعاون مع قوى عالمية مثل الصين الأمر الذي يمنحها مرونة أكبر في التعامل مع مختلف القضايا الدولية ويساعد علي تحقيق مصالحها الوطنية والحفاظ على استقرارها السياسي والاقتصادي، مشيرة إلى أن الزيارة تبشر بجذب من الاستثمارات للدولة المصرية.

خلال كلمته بالمنتدى العربى- الصينى.. الرئيس السيسى يدعو المجتمع الدولى لوقف حرب غزة والتصدى لمحاولات تهجير الفلسطينيين.. الرئيس يؤكد: قضية الأمن المائى العربى على رأس أولويات التعاون المستقبلى.. فيديو وصور

دعا الرئيس عبد الفتاح السيسى، كافة أطراف المجتمع الدولي الفاعلة للاضطلاع بمسئولياتها الأخلاقية والقانونية لوقف الحرب الإسرائيلية الغاشمة، مطالبًا المجتمع الدولى بالعمل دون إبطاء على الإنفاذ الفوري والمستدام للمساعدات الإنسانية لقطاع غزة لوضع حد لحالة الحصار الإسرائيلية والتصدي لكل محاولات التهجير القســــــــري للفلســـطـيـنـيـيـن مــــــــن أراضيهم.

وزارة التعليم: حظر حيازة أى وسيلة إلكترونية بامتحانات الثانوية العامة.. دخول الطالب بموبايل مغلق يحرمه من النجاح فى المادة واستخدامه فى تصوير الأسئلة يحرمه عامين من الاختبارات.. وفريق لمكافحة الغش الإلكترونى

استعدادًا لامتحانات الثانوية العامة 2024، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن حيازة أى وسيلة إلكترونية بالاختبارات ممنوع سواء للطلاب الذين يؤدون الامتحانات أو المراقبين والملاحظين، مشددة على الدخول إلى لجان السير من جانب الطلاب بالموبايل يحرم الطالب من امتحان الماده ويكون راسبا فى حالة ما إذا كان الجهاز مغلقا، أما إذا قام الطالب باستخدام التليفون المحمول فى تصوير الأسئلة والأجوبة ونشرها على صفحات الغش الإلكترونى يؤدى ذلك إلى عقوبة تصل إلى الحرمان عامين من اختبارات ثالثة ثانوى عام بجانب عقوبة أخرى توقعها الجهات المختصة.