شكرا لقرائتكم خبر عن 46 سؤالا لن يخرج عنها امتحان الأحياء لطلاب الثانوية العامة.. اعرف إجاباتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم ”الخليج 365” 46 سؤالًا استرشاديًا في مادة الأحياء لطلاب وطالبات الثانوية العامة، وذلك بالتزامن مع قرب انطلاق امتحانات العام الدراسي 2023/2024، التي تبدأ يوم 10 يونيو المقبل بالمواد غير المضافة للمجموع، ويوم 22 يونيو بالمواد الدراسية الأساسية.

يأتي ذلك ضمن المراجعات النهائية، التي يقدمها الخليج 365 لطلاب الثانوية العامة في المواد الدراسية، بالاستعانة بمجموعة من كبار الخبراء ومعلمي المواد في وزارة التربية والتعليم؛ لمساعدة الطلاب على الإلمام بالمناهم الدراسية والتدريب على شكل أسئلة الامتحان.

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وتركز المراجعة النهائية التي أعدها محمد المصري معلم خبير الأحياء، على تقديم نماذج استرشادية لأسئلة الامتحان الموضوعية (اختيار من متعدد)، والمقالية؛ لتدريب الطلاب على شكل أسئلة الامتحان، وخطوات الحل النموذجية.

وتقدم المراجعات النهائية لمواد الثانوية العامة الدراسية جرعة علمية مكثفة، يستطيع من خلالها الطلاب تحصيل المعلومات والاستعداد لأداء الامتحانات، بالإضافة إلى نماذج لأسئلة الامتحانات وأهم الأسئلة المتوقعة بـ امتحانات الثانوية العامة 2024.



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