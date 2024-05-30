شكرا لقرائتكم خبر عن استعلم عن نتيجة الصف الثالث الإعدادى فى الجيزة برقم الجلوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتساءل طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة، عن كيفية الاستعلام عن نتيجة امتحانات العام الدراسي 2023/2024، وذلك بعد اعتماد النتيجة، صباح اليوم الخميس، من قبل اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

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وأتاحت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، نتائج طلاب الصف الثالث الإعدادي (الشهادة الإعدادية)، على موقعها الإلكتروني الرسمي، للاستعلام عنها بالاسم ورقم الجلوس.

واعتمد محافظ الجيزة، نتيجة شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي (الشهادة الإعدادية) للعام الدراسى 2023 / 2024 (الدور الأول للفصل الدراسي الثاني)، وذلك بحضور أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة.

وجاءت نسبة النجاح بإتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي 87.05%، إذ بلغ إجمالي المتقدمين لأداء الامتحانات 190977 طالبًا وطالبة وبلغ إجمالي عدد الناجحين 165086 طالبا وطالبة.

وكشفت مديرية التربية والتعليم بالجيزة حصول 721 طالبًا وطالبة على الدرجات النهائية فى امتحانات الشهادة الإعدادية بالعام الدراسي 2023/2024، وذلك بعد اعتماد النتيجة، صباح اليوم الخميس، من قبل اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وعقدت امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسى الثانى فى منهج الترم الثانى بأكمله خلال الفترة من 15 إلى 23 مايو الجارى، ويحسب مجموع درجات الطالب فيها من 140 درجة بالإضافة إلى 140 درجة بالترم الأول، ومن ثم فإن مجموع الطالب فى الشهادة الإعدادية 280 درجة.