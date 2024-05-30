شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية: الصين تدعم القضايا العربية وترفض تهجير الفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الخارجية سامح شكري ، ضرورة استمرار التنسيق الوثيق مع الصين لمعالجة الأزمات في المنطقة، وتحقيق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وقال الوزير سامح شكري في تصريح خاص لقناة النيل الإخبارية، على هامش فعاليات منتدى التعاون الصيني العربي، إن الصين دولة عظمى دائمة العضوية في مجلس الأمن وتتخذ دائما مواقف داعمة للقضايا العربية ولا سيما القضية الفلسطينية، مشيدا بالموقف الصيني الداعم لوقف إطلاق النار ودخول المساعدات ورفض تصفية القضية الفلسطينية من خلال التهجير.



وأكد وجود الاهتمام البالغ من قبل بكين بالتطورات الإقليمية والحرب في قطاع غزة، والعمل من خلال مجلس الأمن لدعم القضية والوصول إلى الاعتراف الكامل بالدولة الفلسطينية وعضويتها الكاملة في الجمعية العامة للأمم المتحدة.



