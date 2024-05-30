شكرا لقرائتكم خبر عن سامح شكرى يكشف تفاصيل لقاء الرئيس السيسي ونظيره الصينى فى بكين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال سامح شكرى وزير الخارجية، إن الرئيس السيسي عقد مع نظيره الصينى شى جين بينج، مباحثات موسعة ومعمقة تناولت كافة قضايا التعاون المصرى- الصينى السياسية والاقتصادية والثقافية، مؤكدا أن لقاء الرئيسين اتسم بالود وكان هناك إرادة سياسية قوية لاستمرار العمل المشترك في كافة المجالات.

وأضاف "شكري" خلال تصريحات لقناة النيل الإخبارية، أن الرئيس السيسى ونظيره الصينى أجريا حوارا معمقا لدفع العلاقات الثنائية نحو الأمام والعمل المشترك ولا سيما التركيز على قضايا التعاون الاقتصادى بالإضافة إلى السعى المشترك لتعزيز قدرات مصر والعمل على توفير الدعم الصينى فى إطار زيادة حجم التعاون الثقافى وفى مجالات السياحة الوافدة إلى مصر من الصين.

وأشار وزير الخارجية سامح شكرى، إلى أن هناك موقف دولى متصاعد يطالب بوقف الحرب فى غزة، وعدم قبول هذا الكم من الضحايا المدنيين، وضرورة العمل على وقف إطلاق النار واحتواء هذه الأزمة وآثارها المدمرة على الشعب الفلسطيني.

وأوضح شكرى، أن التنسيق مع الشركاء الدوليين واستمرار خلق رؤية مشتركة من شأنه أن يكون لها أثر سواء فى الإطار المتعدد أو فى إطار علاقات هذه الدول مع إسرائيل، وتوجهها للعمل على إقناع الحكومة الإسرائيلية بضرورة وقف هذه الحرب.