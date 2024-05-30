شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية: سنتصدى لأى محاولات للتأثير السلبى على أمننا المائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال سامح شكري وزير الخارجية، ردا على سؤال حول التحركات المصرية تجاه قضية الأمن المائي، إن مصر تشارك فى كل المنتديات متعددة الأطراف المعنية بقضية المياه لتأكيد وجهة نظرها المتطابقة مع القانون الدولي، مبينا أن مصر تعمل على التعاون مع الشركاء الإقليميين والدول الأفريقية التي تشارك مصر فى مياه النيل من أجل إقرار هذه المبادئ وضرورة الالتزام بها.

وجدد "شكرى" فى تصريحات لقناة النيل الإخبارية، التأكيد على أن الموقف المصرى واضح تجاه رفض أي مساس بـ الأمن المائي، ويعتبر هذه القضية "وجودية" وسوف تتصدى مصر لأى محاولات للتأثير السلبي على أمنها المائي.

وحول مخرجات الاجتماع الوزاري العاشر لـ منتدى التعاون العربي- الصيني، وما يحمله من جديد خلال المرحلة القادمة، أوضح وزير الخارجية أن البيان الذى تم التفاوض حوله يؤكد تطابق الرؤى للدول العربية والصين، ووجود الإرادة لتكثيف التعاون فى كافة المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، كما أنه يعد أرضية صلبة لاستمرار تنمية هذه العلاقات وإيجاد فرص جديدة للتعاون.