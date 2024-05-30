شكرا لقرائتكم خبر عن الخط الثالث للمترو يقلل زمن التقاطر داخل المحطات اعتبارا من السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة أر.إيه.تي.بي ديف للنقل كايرو الشركة المسئولة عن إدارة وتشغيل الخط الثالث للمترو والقطار الكهربائي الخفيف LRT عن تقليل زمان التقاطر داخل محطات الخط الثالث، بتوجيهات من وزارة النقل وبإشراف من الهيئة القومية للأنفاق.

وأوضحت الشركة، أن يكون زمن التقاطر كل 4.5 دقائق بدلا من 5.5 من محطة عدلي منصور إلى إتجاه محطة الكيت كات خلال ساعات الذورة، و9 دقائق بدلا من 11 دقائق من محطة الكيت كات إلى إتجاه محطة جامعة القاهرة أو محطة محور روض الفرج خلال ساعات الذورة.

وتم تحديد ساعات الذروة من محطة عدلي منصور إلى إتجاه محطة جامعة القاهرة أو محطة محور روض الفرج من٦:٠٠ الى ١٠:٠٠ صباحًا ومن ١:٠٠ الى٦:٠٠ مساءً وساعات الذروة من محطة جامعة القاهرة أو محطة محور روض الفرج إلى اتجاه محطة عدلي منصور من ٧:٠٠ الى ١١:٠٠ صباحًا ومن ٢:٠٠ الى٧:٠٠ مساءً.

ويبدأ تنفيذ هذا القرار من يوم السبت القادم الموافق 1 يونيو وحتى بداية أجازه عيد الأضحي المبارك، في ضوء تقديم أفضل الخدمات الممكنة للركاب.