شكرا لقرائتكم خبر عن بدائل متاحة أمام طلبة الشهادة الإعدادية بعيداً عن الثانوية العامة.. اعرف أكثر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد ظهور نتائج الشهادة الإعدادية فى عدة محافظات يبحث كثير من الطلاب عن بدائل الثانوى العام، وتأتى مدارس التكنولوجيا التطبيقية من أهم وأفضل البدائل الثانوى العام، الخليج 365 يقدم فى التقرير التالى مميزات وتخصصات مدارس التكنولوجيا التطبيقية وشروط التقدم كالتالى:

- مميزات مدارس التكنولوجيا التطبيقية.

مدارس التكنولوجيا التطبيقية ترتكز الدراسة فيها على العلوم الأساسية والثقافية والعلوم الفنية فى مجال التخصص والتدريب العملى، والطالب يحصل على فرصة لاستكمال دراسته الجامعية بعد حصوله على دبلوم الثلاث سنوات، وهناك مسارات مختلفة لهؤلاء الطلاب منها الالتحاق مباشرة بسوق العمل أو الالتحاق بـ الجامعات التكنولوجية أو الالتحاق بالمعاهد الفنية والالتحاق بـ الجامعات المصرية بعد إجراء معادلة.



- آلية التقدم.

أوضحت وزارة التعليم أنه يتم تحديد درجة القبول سنويا بكل مدرسة من مدارس التكنولوجيا التطبيقية، بعد نتيجة الشهادة الإعدادية، ويتم تقدم الطلاب إلكترونياً على الموقع الرسمى للوزارة، ويجب على جميع المتقدمين اجتياز اختبارات القبول فى الرياضيات واللغة الإنجليزية واللغة العربية والمقابلات الشخصية التى تقوم بها وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالتعاون مع الشركاء الصناعيين، ويختلف مجموع درجات القبول من مدرسة لأخرى ولكن هناك حدا أدنى لا يقل عن 230 درجة، ويتم القبول دون واسطة أو محسوبية.

- تخصصات مدارس التكنولوجيا التطبيقية.

تنوعت تخصصات مدارس التكنولوجيا التطبيقية بشكل يخدم متطلبات سوق العمل كما اعتمدت معظم التخصصات على التكنولوجيا والبرمجيات والرقمنة، كالتالى:

- مدرسة العربى للتكنولوجيا التطبيقية المنوفية تكنولوجيا الميكانيكا، تكنولوجيا الكهرباء، تكنولوجيا التبريد والتكييف، اللوجستيات.



- مدرسة الامام محمد متولى الشعراوى للتكنولوجيا التطبيقية القاهرة التشطيبات والصيانة المعمارية، تبريد وتكييف الهواء، شبكات متخصصة للمنشآت، نظم الكهرباء المتكاملة، ومدرسة التكنولوجيا التطبيقية للميكاترونيات القاهرة ميكاترونيات.



- مدرسة الإنتاج الحربى للتكنولوجيا التطبيقية بحلوان القاهرة صيانة ميكانيكية وهيدروليك، سباكة المعادن والمعالجات الحرارية، تشغيل المعادن، معدات كهربية، إلكترونيات، تشكيل ولحام المعادن، تركيبات كهربائية، حاسبات وتكنولوجيا المعلومات، التبريد وتكييف الهواء، البتروكيماويات والكيمياء الصناعية، الأثاث الخشبى، صيانة وإصلاح السيارات.



- مدرسة الإنتاج الحربى للتكنولوجيا التطبيقية بالسلام القاهرة تكنولوجيا الكهرباء، تكنولوجيا الإلكترونيات.

- مدرسة الشهيد النقيب أحمد تعلب الفندقية للتكنولوجيا التطبيقية القاهرة إدارة وتشغيل المطاعم.

- مدرسة أى-تك للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة القاهرة تكنولوجيا المعلومات.

- مدرسة آل السويدى للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة الشرقية تكنولوجيا الميكانيكا، وتكنولوجيا الكهرباء.

- مدرسة إلكترو مصر للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة القاهرة وصيانة كهربائية.

- مدرسة الصالحية الزراعية للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة الشرقية وتكنولوجيا الإنتاج الحيوانى والداجنى، وتكنولوجيا الزراعة والرى.

- مدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة القليوبية تكنولوجيا صناعة الحلى والمجوهرات.

- مدرسة بى تك للتكنولوجيا التطبيقية بالقاهرة تجارة التجزئة «قسم التسويق وأساليب عرض المنتجات»، قسم المبيعات وخدمة العملاء، قسم الإمداد والتوريد والخدمات اللوجستية.

- مدرسة وى للتكنولوجيا التطبيقية بالقاهرة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، أنظمة الإلكترونيات، الأنظمة الكهربائية.

- مدرسة HST للتكنولوجيا التطبيقية بالقاهرة الذكاء الاصطناعى، المراقبة والإنذار، الألعاب الرقمية، الفنون الرقمية.

- مدرسة ريادة للتكنولوجيا التطبيقية ببورسعيد تكنولوجيا إنتاج وتصنيع الألبان.

-مدرسة الفنون للتكنولوجيا التطبيقية بالجيزة تكنولوجيا تركيب وتشغيل أجهزة الإضاءة والصوت – تكنولوجيا تركيب وتشغيل اجهزة التصوير – تكنولوجيا الخدع والمؤثرات الفنية – تكنولوجيا ماكياج وتنكر وأقنعة – تكنولوجيا تصنيع وتحريك ديكور العروض الفنية – تكنولوجيا صناعة وتحريك الدمى والعرائس – تكنولوجيا صناعة وتركيب واصلاح الآلات الموسيقية – تكنولوجيا تفصيل ملابس وأزياء وأحذية العروض الفنية، أكاديمية الفنون.



- مدرسة مجموعة فولكس فاجن للتكنولوجيا التطبيقية بالقاهرة إصلاح وصيانة السيارات.



- مدرسة غبور 1 للتكنولوجيا التطبيقية بالقاهرة صيانة السيارات «مركبات خفيف»، إصلاح هياكل السيارات، دهان هياكل السيارات، صيانة سيارات النقل والحافلات.

- مدرسة غبور 2 للتكنولوجيا التطبيقية بالجيزة صيانة السيارات «مركبات خفيف»، إصلاح هياكل السيارات، دهان هياكل السيارات.

- مدرسة ظهر للتكنولوجيا التطبيقية ببورسعيد نظم تكنولوجيا المعلومات والشبكات، تشغيل وصيانة معدات الطاقة، الصيانة الكهربائية.

- مدرسة وى للتكنولوجيا التطبيقية بالجيزة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، أنظمة الإلكترونيات، الأنظمة الكهربائية.

- مدرسة وى للتكنولوجيا التطبيقية بالإسكندرية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، أنظمة الإلكترونيات، الأنظمة الكهربائية.

- مدرسة وى للتكنولوجيا التطبيقية بالدقهلية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، أنظمة الإلكترونيات، الأنظمة الكهربائية.

- مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية بالسويس تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، أنظمة الإلكترونيات، الأنظمة الكهربائية.

- مدرسة وى للتكنولوجيا التطبيقية بالمنيا تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، أنظمة الإلكترونيات، الأنظمة الكهربائية.

- مدرسة GIT للتكنولوجيا التطبيقية بالإسكندرية إنتاج وتجميع وصيانة الماكينات الصناعية، برمجة وتصميم المواقع الإلكترونية وتحليل البيانات.

- مدرسة MCV للتكنولوجيا التطبيقية بالشرقية اللحام، ومجال صيانة المعدات الكهربية والميكانيكية، ومجال تجميع وتشطيب السيارات التجارية.

- مدرسة فريش الدولية للتكنولوجيا التطبيقية الشرقية تصنيع وصيانة الاسطمبات والطباعة ثلاثية الأبعاد.

- مدرسة أحمد ضيف الله الدولية للتكنولوجيا التطبيقية بأسيوط الذكاء الاصطناعى والتكنولوجيا الرقمية.

- مدرسة فتح الله الدولية للتكنولوجيا التطبيقية الإسكندرية التجارة الحديثة.

- مدرسة مصر للتأمين الدولية للتكنولوجيا التطبيقية المنيا تخصصات تسويق الخدمات المالية.

- مدرسة السويدى الدولية للتكنولوجيا التطبيقية بالجيزة البرمجيات.

-مدرسة عمار للتكنولوجيا التطبيقية بالجيزة التطوير العقارى والسياحى.

- مدرسة وى للتكنولوجيا التطبيقية بالوادى الجديد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، أنظمة الإلكترونيات، الأنظمة الكهربائية.

- مدرسة مدحت السويدى للتكنولوجيا التطبيقية بالشرقية مجال الطباعة ومدرسة STEP للتكنولوجيا التطبيقية بسوهاج الذكاء الاصطناعى.

- مدرسة نهضة مصر للتكنولوجيا التطبيقية بالجيزة السياحة.

- مدرسة ايفرجرو الدولية للتكنولوجيا التطبيقية بالمنوفية تشغيل وصيانة معدات الصناعات الثقيلة.

- مدرسة سى اف سى الدولية للتكنولوجيا التطبيقية بقنا تشغيل وصيانة معدات الصناعات الثقيلة.

- مدرسة ماونتين فيو الدولية للتكنولوجيا التطبيقية القليوبية إدارة المنشآت.

- مدرسة موبيكا الدولية للتكنولوجيا التطبيقية الجيزة تشغيل مكينات سى اف سى والروبوتات.

- مدرسة إيفا فارما الدولية للتكنولوجيا التطبيقية بالجيزة تشغيل وصيانة معدات الصناعات الدوائية والغذائية، وتطوير البرمجيات.

- مدرسة الهيئة العربية للتصنيع للتكنولوجيا التطبيقية القاهرة الميكاترونيات، الطاقة المتجددة، السكك الحديدية، اللحام، التشغيل المبرمج CNC، أوتوترونيكس «السيارات».

- مدرسة محمود العنانى للتكنولوجيا التطبيقية المنيا الإنتاج الحيوانى – البساتين – المَيْكنة الزراعية – التصنيع الغذائى – المحاصيل الزراعية.

- مدرسة نهر الخير للتكنولوجيا التطبيقية بالمنيا الهندسة الزراعية – الأراضى والمياه – الاقتصاد الزراعى – البساتين – المحاصيل الزراعية – الإنتاج الحيوانى والداجنى.

- مدرسة عمار 2 للتكنولوجيا التطبيقية بالجيزة للتطوير العقارى والسياحى ومدرسة الفواخير للتكنولوجيا التطبيقية بالقاهرة متخصصة فى صناعة الفواخير ومدرسة لينة للتكنولوجيا التطبيقية الجيزة زراعة وإنتاج التمور.

- مدرسة صناع الغد للتكنولوجيا التطبيقية القاهرة تنسيق الحدائق ومدرسة BSL للتكنولوجيا التطبيقية بالقاهرة.

- مدرسة تى إن جى للتكنولوجيا التطبيقية تكنولوجيا المعلومات.

- مدرسة البنك الأهلى المصرى للتكنولوجيا التطبيقية والصناعات الغذائية الجيزة ميكانيكا وكهرباء - مراقبة جودة - سلامة الغذاء، ومدرسة بنك مصر للتكنولوجيا التطبيقية والصناعات الدوائية الجيزة الصناعات الدوائية.

- مدرسة بنك مصر للتكنولوجيا التطبيقية والصناعات الخشبية والأثاث بالجيزة تنفيذ أثاث طبيعى وصناعى - دهانات الاخشاب - التنجيد - إنتاج قطع أثاث خشبية يدوية قبل الفك والتركيب.

- مدرسة بنك مصر للتكنولوجيا التطبيقية وصناعات مواد البناء ببنى سويف فحص واختيار بلوكات الرخام - الصيانة العامة لخطوط الجلى - صيانة شاسيهات SPD.

- مدرسة البنك الأهلى المصرى للتكنولوجيا التطبيقية والصناعات الميكانيكية والكهربائية والملابس الجاهزة القاهرة ميكانيكا - صناعات كهربية - ميكنة خطوط إنتاج - ميكاترونيكس، 3 فصول لتخصصات الصناعات الميكانيكية والكهربائية، 5 فصول لتخصصات الملابس الجاهزة والمفروشات.

- مدرسة سيد بيك للتكنولوجيا التطبيقية بالإسكندرية البتروكيماويات والمدرسة الفنية المتقدمة للتكنولوجيا التطبيقية للطاقة النووية بمرسى مطروح.

- مدرسة ابدأ الوطنية للعلوم التقنية بدمياط بدمياط الخدمات اللوجستية.

- مدرسة ابدأ الوطنية للعلوم التقنية ببدر بالقاهرة الذكاء الاصطناعى بالشراكة مع شركة ابدأ لتنمية المشروعات.

- مدرسة أفروإيجبت الدولية للتكنولوجيا التطبيقية بالشرقية وتكنولوجيات تصنيع الأثاث.

- مدرسة أبو زعبل القليوبية فنى انتاج صناعات كيماوية وأسمدة فوسفاتية.

- مدرسة طايو للتكنولوجيا التطبيقية البحيرة مجال الزراعة ومدرسة جينز كار القاهرة السيارات واليخوت والطائرات.

- مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية محافظة القليوبية شبكات وأمن المعلومات - تطوير مواقع وبرمجيات بالشراكة مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشركة المصرية للاتصالات ومدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية محافظة أسيوط أسيوط شبكات وأمن المعلومات - تطوير مواقع وبرمجيات.



- مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية محافظة قنا شبكات وأمن المعلومات - تطوير مواقع وبرمجيات ومدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية محافظة جنوب سيناء جنوب سيناء شبكات وأمن المعلومات - تطوير مواقع وبرمجيات.

مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية محافظة البحيرة البحيرة شبكات وأمن المعلومات - تطوير مواقع وبرمجيات بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشركة المصرية للاتصالات.