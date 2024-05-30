شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الأسقفية تنظم ندوة توعوية للأطفال والسيدات تحت عنوان "بيئة أفضل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم المركز الاجتماعي بالرأس السوداء فى الإسكندرية التابع لقطاع التنمية الأسقفى، ندوة توعوية للأطفال والسيدات تحت عنوان "بيئة أفضل" بحضور سلوى صبري مديرة قطاع التنمية بالإبروشية.

استهدفت الندوة توعية المشاركين بأهمية الحفاظ على البيئة من مخاطر مخلفات البلاستيك وكيفية إعادة تدويرها، إذ تضمن اليوم ندوة للأطفال بقيادة المهندسة ريهام إسماعيل وأحمد سبع، استشاري تغير المناخ والبيئة، تناولت مخاطر البلاستيك على البيئة وطرق إعادة تدويرها.

واشتمل اليوم على ندوة أخرى للسيدات القتها مارى زكرى، مديرة المشروعات فى جمعية الخبر السار للخدمات التعليمية، حيث ناقشت سبل مشاركة السيدات في حماية البيئة من خلال مُمارسات منزلية بسيطة.

واختتمت فعاليات الندوة بنشاط تفاعلي للأطفال لإعادة تدوير المخلفات، حيث شارك الأطفال في تحويل المخلفات إلى أشياء جديدة مفيدة، كما أتيحت للسيدات فرصة التعبير عن تطلعاتهن لحياة أفضل في بيئة نظيفة من خلال نشاط فني تمثل في رسم كل سيدة ما تتمنّاه في بيئتها، وتُوّج اليوم بنشاط تطوعي تمثل في تنظيف أحد شواطئ البحر بمشاركة الأطفال.

الجدير بالذكر أن مؤسسة الرعاية الأسقفية للخدمات الاجتماعية "ابيسكوكير" هي الذراع التنموي للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية في مصر، وتدير المؤسسة مراكز ومؤسسات التنمية والخدمات الاجتماعية التابعة للكنيسة الأسقفية في مصر.



الندوة التوعوية بالكنيسة



جانب من الندوة التوعوية



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