شكرا لقرائتكم خبر عن مركز بحوث الصحراء ينجح فى زراعة نبات الكاسافا بالوادى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور حسام شوقى رئيس مركز بحوث الصحراء عن نجاح المركز بعد عامين من العمل فى زراعة الكسافا لخفض الفجوة من دقيق القمح، حيث أطلق عليه محصول القرن الواحد والعشرين بسبب القدرة العالية علي تحمل الحرارة العالية، فضلا عن كونه ذو احتياجات سمادية منخفضة مما يجعله جذاباً لدى المزارعين والمستثمرين.



أضاف شوقى أنه تم تنفيذ برنامج بحثى متخصص للوقوف على مدى نجاح زراعة الكسافا فى مصر تحت عنوان: "التنمية المستدامة لمحصول الكسافا غير التقليدي كبديل للمحاصيل الاستراتيجيه "القمح" باستخدام التكنولوجية الحديثة تحت ظروف الوادي الجديد .

أوضح الدكتور محمد عزت - نائب رئيس مركز بحوث الصحراء للمشروعات والمحطات البحثية بأن الكاسافا يعتبر محصول غير تقليدى من الممكن أن يلعب دورا هاما في توفير الأمن الغذائي فى مصر فى ظل التغيرات المناخية الحالية، وبالتالي يمكن زراعته بالأراضي المستصلحة والهامشية بحيث لا ينافس القمح كمحصول غذائى استراتيجى.



زراعة نبات الكاسافا بالوادى الجديد

وقال الدكتور أحمد جمال - رئيس البرنامج البحثي، إن البرنامج تناول الاهتمام بهذا المحصول من عدة إتجاهات وهي: توفير الشتلات وزراعتها، وعقد ندوات إرشادية للتعريف بالمحصول واحتياجاته البيئية والسمادية المختلفة، كما تناول عملية الإكثار سواء الخضرى بالعقلة أو من خلال زراعة الأنسجة للوصول إلي أفضل الطرق التي تضمن الحصول علي أعلي إنتاجية ممكنة وأعلي صفات جودة للدقيق المستخرج والمنتجات الثانوية الآخري والتي من أهمها النشا.

كما تناول البرنامج البحثي الاهتمام بدور المرأة الريفية ودمجها في محاور التنمية الزراعية من خلال التدريب العملى لعدد من السيدات والذي تضمن الطريقة المثلى والمراحل المختلفة للحصول علي الدقيق والنشا الناتجين من نبات الكاسافا حتي يتثنى الوصول إلي أفضل نسبة للخلط وأعلي جودة ممكنة أملا في تحقيق الأمن الغذائي.

وعلى هامش فعاليات البرنامج رحب رئيس مجلس ادارة احدى شركات المنتجات الغذائية الخالية من الجلوتين بالتعاون في تسويق منتجات الكاسافا على المستوى المحلي والتصديري إيمانا بدور جميع الأطراف في المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي لخدمة مصر.