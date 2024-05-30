شكرا لقرائتكم خبر عن ميناء دمياط يستقبل 9 سفن محملة بـ48154 طن بضائع متنوعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 9 سفن.. بينما غادر عدد 12 سفينة، كما وصل إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء 39 سفينة.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 42913 طن تشمل: 2693 طن رمل و10450 طن يوريا و5150 طن مولاس و3500 طن بودرة جبس و7300 طن علف بنجر و1000 طن كلينكر و 12820 طن بضائع متنوعة.



كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 48154 طن تشمل : 9601 طن قمح و 10400 طن ذرة و 1513 طن حديد و947 طن خشب زان و8305 طن خردة و12700 طن سكر و 4688 طن ابلاكاش.



بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 816 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 358 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4802 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 19343 طنًا.. بينما بلغ رصيده فى مخازن القطاع الخاص 192623 طنًا.



كما غادر عدد 3 قطارات بحمولة إجمالية 3514 طن قمح متجهين إلى صوامع القليوبية وكوم أبو راضى، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5743 حركة.