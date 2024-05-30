شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء تسحب بعض أنواع المضادات الحيوية من الأسواق.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت هيئة الدواء المصرية، عن سحب ووقف تداول المضاد الحيوي YOSERFLOXIN من الأسواق، لعدم مطابقة التشغيلة الخاصة به لمعامل الهيئة.

وقالت هيئة الدواء أن المستحضر الحيوي يستخدم لعلاج منع تكون نوبات الصرع، أو الاختلال في الدماغ، وهو دواء شهير لعلاج الاكتئاب، ويستخدمه عدد كبير من المواطنين.

فيما أصدرت هيئة الدواء منشورا لها آخر بسحب علاج Westbreath 0.5mg FCTsolution، وقالت هيئة الدواء جرى سحب العلاج، بسبب أن التشغيلة الخاصة بيه غير مطابقة لمعامل هيئة الدواء.

ويستخدم هذا العلاج كمضاد للالتهاب، والتقليل من التورم في الرئتين، والحد من تفاقم أعراض مرض الانسداد الرئوى.

وطالبت هيئة الدواء من المواطنين في حال الشك في أى مستحضر، بضرورة الرجوع إلى الطبيب أو الصيدلى المختص، والاتصال بالخط الساخن للهيئة 15301.