شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة المعهد الإقليمى للأمن البحرى تراجع إجراءات تجديد المواءمة الأمنية لميناء دمياط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبلت هيئة ميناء دمياط لجنة من خبراء المعهد الإقليمي للأمن البحري بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في زيارة تهدف الى القيام باجراءات تجديد الموائمة الامنية لميناء دمياط ومرافقه المينائية التابع ، وذلك يأتى تأكيداً على استمرار توافق الميناء مع متطلبات المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية ( ISPS Code ) والاتفاقيات والمدونات ذات الصلة .



وخلال تلك الزيارة التي استغرقت عدة ايام قام وفد المعهد الاقليمي للأمن البحري بتنفيذ اجراءات اصدار تقارير التقييم الأمني والذي يتضمن كافة الملاحظات الأمنية ضمن تنفيذ المعاينة الحية بالميناء والمرافق المينائية التابعة ومراجعة التقييمات الأمنية لأنشطة الميناء والتي تشتمل على الاجراءات الامنية على المنافذ والبوابات واثناء عمليات التداول والشحن والتفريغ والتعامل مع السفن والتاكد من فاعلية الاتصالات الأمنية وضبط السجلات واجراء التدريبات ذات الصلة بالتعامل مع المواقف الطارئة .



وخلال اليوم الأخير لعمل اللجنة قامت بالاشتراك مع العاملين بأحد المرافق المينائية بالاشتراك مع مركز العمليات وإدارة الأزمات ، والإدارة المركزية للحركة والمناطق ، والإدارة العامة للأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية ، والشركات العاملة داخل نطاق المرفق المينائى باجراء مناورة متعددة السيناريوهات تضمنت افتراض اكتشاف جسم غريب بجوار احد المخازن وبيان كيفيه التعامل معه سواء من جانب العاملين او الحماية المدنية وكذلك التعامل مع نشوب حريق وسقوط مصاب وقد اشاد أعضاء اللجنه بالحرفية في التعامل مع المواقف الطارئة والتي اظهرها العاملين بالمرافق المينائية وأفراد قسم الحماية المدنية بميناء دمياط وانتظام البلاغات والإشارات بين مركز العمليات وإدارة الأزمات وجميع الجهات المعنية والتي تدل على حسن استيعاب التعليمات بالصوره السليمة الى جانب كفاءة التدريب والذي يمكنهم من بالقيام بكل ما يلزم لاتخاذ الاجراءات التي من شأنها منع المخاطر او الحد من آثارها السلبية حال وقوعها .



افتراض اكتشاف جسم غريب بجوار احد المخازن