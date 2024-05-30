شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الرعاية الصحية توافق على تدشين منظومة لمتابعة الفحص الطبى الدورى للعاملين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، على تدشين منظومة إلكترونية لمتابعة الفحص الدوري على العاملين للكشف عن الأمراض المهنية، كما وافق المجلس على البدء في التعاقد مع أطباء متخصصين في الأمراض المهنية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري لمجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية رقم (74)، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، والذي انعقد بالمقر الرئيسي للهيئة بالقاهرة.

وخلال الاجتماع، وافق مجلس إدارة الهيئة على منح إعفاء الرسوم لبعض الحالات من مرافقي المرضى والزائرين بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية بعد دراسة أثر التطبيق الفعلي للائحة بالمحافظات، وذلك طبقًا لما أوصت به لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ الموقر، وشملت الحالات التي تم إعفاؤها الحالات التي تستدعي وجود مرافق وفقًا لرؤية الطبيب المعالج، والمرافقين لـ "حاملي كارت من ذوي الهمم، حاملي كارت تكافل وكرامة، ومرافقي الأطفال اللذين يقل أعمارهم عن 12سنة.

كما وافق مجلس إدارة الهيئة أيضًا على طلب السادة نقباء المهن الطبية بزيادة المخصصات المالية للتدريب والتعليم الطبي من الموارد الذاتية للهيئة بموازنة العام المالي القادم، فيما وافق المجلس على تجديد بروتوكول التعاون مع جامعة الملك سلمان الدولية بمحافظة جنوب سيناء للسماح لطلبة الكليات الطبية للتدريب العملي بمستشفيات الهيئة طبقاً لقواعد هيئة الرعاية الصحية.

وفيغضون الاجتماع الدوري لمجلس إدارة الهيئة، اطلع مجلس الإدارة على التقرير الربع سنوى لموارد الهيئة من النقد الأجنبي من السياحة العلاجية، مشيدًا بارتفاع أعداد المرضى الدوليين وزيادة العوائد بنسبة 750% مقارنة بذات الفترة العام الماضي .

ووافق مجلس إدارة الهيئة من حيث المبدأ علي الطلب المقدم من المجلس القومي السوداني للتخصصات الطبية لإبرام اتفاقية مع الهيئة لاستكمال البرنامج التدريبي للدارسين بعد مرحلة الامتياز بدولة السودان بالمستشفيات والمراكز المتخصصة بالهيئة فيما يخص برامج الصيدلة الإكلينيكية.

هذا، وتجدر الإشارة إلى أن اجتماع مجلس إدارة هيئة الرعاية الصحية ينعقد بشكل دوري شهريًا، وذلك لمناقشة أهم الموضوعات المتعلقة بمقترحات تطوير العمل والسياسات، بالإضافة إلى وضع الخطط المستقبلية لضمان استمرارية ضبط وتنظيم تقديم خدمات الرعاية الصحية لمنتفعي نظام التأمين الصحي الشامل وكافة المتعاملين باحترافية وجودة عالمية.