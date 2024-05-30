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مصر للطيران تسير اليوم الخميس 17 رحلة جوية إلى الأراضى المقدسة

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القاهرة - سامية سيد - فى ثالث أيام تفويج حجاج بيت الله الحرام، تسير مصرللطيران الناقل الوطنى غداً الجمعة الموافق 31 مايو 2024 إلى الأراضى المقدسة 17 رحلة جوية لنقل حجاج بيت الله الحرام بواقع 6 رحلات القاهرة - جدة 11 رحلات القاهرة- المدينة المنورة.

 

وذلك لنقل حجاج بعثة وزارة الداخلية ووزارة التضامن وحجاج قرعة القاهرة والدقهلية والمنيا وكفر الشيخ وأسيوط والبحر الأحمر والترانزيت وحجاج دولتى باماكو وكوناكرى.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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