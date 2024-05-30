شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تسير اليوم الخميس 17 رحلة جوية إلى الأراضى المقدسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى ثالث أيام تفويج حجاج بيت الله الحرام، تسير مصرللطيران الناقل الوطنى غداً الجمعة الموافق 31 مايو 2024 إلى الأراضى المقدسة 17 رحلة جوية لنقل حجاج بيت الله الحرام بواقع 6 رحلات القاهرة - جدة 11 رحلات القاهرة- المدينة المنورة. وذلك لنقل حجاج بعثة وزارة الداخلية ووزارة التضامن وحجاج قرعة القاهرة والدقهلية والمنيا وكفر الشيخ وأسيوط والبحر الأحمر والترانزيت وحجاج دولتى باماكو وكوناكرى.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز