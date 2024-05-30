شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية تطلق المرحلة الـ26 من "كلنا واحد" لتوفير مستلزمات الأسرة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطلق وزارة الداخلية، فعاليات المرحلة الـ26 من مبادرة (كلنا واحد) اعتبارا من السبت المقبل ولمدة شهرا كاملا، وذلك تزامنا مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك لتوفير كافة مستلزمات الأسرة المصرية من السلع الغذائية وغير الغذائية بجودة عالية وبأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 40% وذلك تحت رعاية رئيس الجمهورية



وتم التوسع فى إعداد الشركات والسلاسل التجارية المشاركة فى المبادرة بإضافة أسواق تجارية كبرى وموردين لحوم وخضار وفاكهة وتجار "جملة وتجزئة"، لتوفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية من خلال (2254 منفذا) بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة.



وتوفر وزارة الداخلية تلك المستلزمات بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حيث تتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة، بالمنافذ والأسواق التجارية الكبرى.