شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يبحث التعاون المشترك مع رئيس هيئة السلامة الغذائية الإماراتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى اليوم سعيد العامرى رئيس هيئة السلامة الغذائية والزراعية بالإمارات والوفد المرافق، لبحث تعزيز وتوسيع التعاون مع الإمارات فى قطاع الزراعة وتبادل الخبرات فى مجالات الصحة والصحة النباتية، فضلا عن تبادل الخبرات بقطاع التمور وبحث إنشاء مزرعة بحثية نموذجية لزراعة النخيل من الأصناف عالية الجودة والإنتاجية.



السيد القصير وزير الزراعة

وخلال اللقاء أشار القصير إلى عمق العلاقات الأخوية بين البلدين والتنسيق المشترك والتعاون المستمر فى مختلف القطاعات بما فيها قطاع الزراعة، مشيرا إلى جهود القيادة السياسية فى البلدين للارتقاء دائما بمستوى التعاون الاستراتيجي فى كل المجالات.

ومن جانبه أكد رئيس هيئة سلامة الغذاء الإماراتى على رغبته فى التعاون مع مصر فى قطاع الزراعة خاصة مجال تبادل السلع الزراعية، بما يحقق طموحات ومصلحة الشعبين، وفى إطار العلاقة الاستراتيجية بين البلدين، حضر اللقاء بعض قيادات وزارة الزراعة المصرية وهيئة سلامة الغذاء الإماراتى وسفارة الإمارات بالقاهرة.