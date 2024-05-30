شكرا لقرائتكم خبر عن النقل: مشروع تطوير ميناء السخنة وفر 100 ألف فرصة عمل ويتم بشركات مصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء محمد خليل، مدير مشروع تطوير ميناء السخنة، بوزارة النقل، أن عدد الشركات العاملة فى مشروع تطوير ميناء السخنة بلغ 228 شركة مصرية، كما وفر المشروع 100 الف فرصة عمل مباشر، بالإضافة إلى العمالة غير المباشرة.

وأضاف "خليل أن المشروع شمل رصف وإنشاء شبكة طرق خرسانية بالكامل داخل الميناء بأطوال 17 كم طرق، كما تم انشاء 30 كم شبكة سكك حديدية تخدم حركة نقل البضائع عبر القطارات السريعة والقطارات الديزل.

وأوضح خلال جولة داخل الميناء أنه تم حفر 120 مليون متر مكعب باقى منهم 10 مليون متر، لإنشاء الأحواض الخاصة بالسفن، مشيرا إلى أن أعمال تجفيف للأرض بدلا من التكريك وفر الاموال، بشكل كبير، مشيرا الى أن من يقوم بأعمال التكريك داخل الأحواض كراكات مصرية وشركات مصرية، وتم توفير ما يعادل تكريك 25 مليون متر مكعب من خلال العمل بنظام التجفيف.

ويتحول ميناء العين السخنة لأكبر موانئ البحر الأحمر، حيث يشهد أعمال تطوير كبيرة وحجم انجاز ضخم، ضمن مشروعات التطوير التى تنفيذها الوزارة لكافة الموانئ المصرية لجعل مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجيستيات تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

وتشمل الأعمال الجاري تنفيذها بمشروع تطوير بميناء السخنة:

1. إنشاء 5 أحواض جديدة.

2. إنشاء أرصفة بطول 18كم .

3. إجمالي أطوال الأرصفة بالميناء 23 كم، وبعمق 18م .

4. إنشاء ساحات التداول بمساحة 8.6 كم2 لتصبح إجمالي الساحات 10.6 كم2 .

5. إنشاء خطوط سكك حديدية بطول 17 كم.

6. اجمالي خطوط السكك الحديدية بالميناء 22 كم متصلة بالقطار الكهربائي السريع السخنة/ العلمين /مرسى مطروح.

7. يتم إنشاء طرق بطول 17كم .

8. يجرى انشاء طريق شرياني بطول 17 كم رصف خرساني 6 حارة يربط بين الأرصفة والميناء.

9. زيادة المساحة بـ4 كم2 حتي تصبح المساحة الكلية 25 كم 2 وبعمق 18 كم.

10. إنشاء حواجز أمواج بطول 3270 متر.