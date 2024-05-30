شكرا لقرائتكم خبر عن خطوات التظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة نتيجة شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي (الشهادة الإعدادية) للعام الدراسى 2023 / 2024 (الدور الأول للفصل الدراسي الثاني)، بنسبة نجاح 87.05%، إذ بلغ إجمالي المتقدمين لأداء الامتحانات 190977 طالبًا وطالبة، وبلغ إجمالي عدد الناجحين 165086 طالبا وطالبة.

ويمكن لطلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة التظلم على نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023/2024، فور إعلان مديرية التربية والتعليم بالجيزة فتح باب التظلمات، من خلال الخطوات والضوابط التالية:

1- يقوم الطالب أو ولى أمره بتقديم طلب التظلم إلى مدير عام الإدارة التعليمية التابع لها الطالب، على أن يحدد المادة أو المواد التي يرغب في التظلم من نتيجتها.

2- سداد الرسوم المقررة طبقًا للفاكس المرسل من ديوان وزارة التربية والتعليم الذي ينظم مقابل سداد الرسوم المقررة للتظلمات.

3- يتم التوجه للجنة النظام والمراقبة التابعة للإدارة التعليمية لتسليم الطلب والحصول على إيصال السداد وتحديد موعد للاطلاع على أوراق الامتحان الخاصة بالطالب للمواد المتظلم من درجاتها.

4- بعد انتهاء فترة التظلمات ومراجعة التعليقات والملاحظات التي أبداها الطالب أو ولي أمره يتم البت في تلك الملاحظات من لجنة مشكلة من التوجيهات كل حسب تخصصه، وبعد ذلك يتم إعلان النتائج بأحقية الطالب في التظلم أو عدم أحقيته.

- في حالة أحقية الطالب في التظلم وزيادته فى الدرجات يصبح من حقه استرداد القيمة المالية المسددة نظير التظلم.

واعتمد محافظ الجيزة ترتيب الإدارات في نتائج الامتحانات للشهادة الإعدادية، وجاءت إدارة الهرم التعليمية في المركز الأول بنسبة 92.27% والشيخ زايد 91.98% والوراق 91.17 % والدقي 90.87% والعجوزة 90.69% وشمال الجيزة 89.60% والعمرانية 88.97% والصف 88.46% و6 أكتوبر 88.37% وجنوب الجيزة 88.03% ومنشأة القناطر 87.75 والبدرشين 87.29% واطفيح 86.62% وحدائق أكتوبر 86.49% والعياط 86.32% وكرداسة 85.53% وبولاق الدكرور 82.27% وأبو النمرس 80.78% وأوسيم 80.55% والحوامدية 78.42% والواحات البحرية 76.30%.