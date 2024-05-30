شكرا لقرائتكم خبر عن أونروا: إسرائيل تواصل استهداف الوكالة لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عدنان أبو حسنة المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، إن إسرائيل تستهدف أونروا بطريقة منظمة بهدف تصفيتها وتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين، ولا تزال أونروا على بؤرة الاستهداف الإسرائيلي على كافة المستويات.

وقال متحدث أونروا فى مداخلة هاتفية لقناة "القاهرة" الإخبارية - "إن تصنيف إسرائيل للوكالة كمنظمة إرهابية هو أمر غير مسبوق في تاريخ الأمم المتحدة"، مشيرا إلى أنه يتم منع ممثلي الوكالة من الدخول إلى شمال قطاع غزة، وتتبع إسرائيل التدمير الممنهج لمنشآتها حيث دمرت 179 منشأة، إلى جانب قتل 192 موظفا من موظفي الأمم المتحدة وهو العدد الأكبر منذ إنشاء المؤسسة وحتى اليوم، وقتل 450 نازحا في منشآت الوكالة بالرغم من رفعها أعلام الأمم المتحدة.



وشدد على أن ما يحدث للوكالة في غزة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي نموذج لإسقاط الثقة في جميع مؤسسات الأمم المتحدة والأماكن التي تعمل بها حول العالم، موضحا "أنه لا يجب أن تمر تلك التجاوزات دون مساءلة ومحاسبة، بل يجب مطالبة المفوض العام بتشكيل لجنة تحقيق فيما يجري لإنقاذ صورة الأمم المتحدة".



ولفت إلى أن ما قامت به الصين كدولة محورية من إعلان زيادة دعم أونروا ليصل إلى ثلاثة ملايين دولار، هو تطور استراتيجي ورسالة ثقة، حيث أصبح صوت الصين عاليا في مساندة الوكالة واللاجئين الفلسطينيين.