156392 طالب وطالبة يبدأون امتحاناتهم بالثانوية الأزهرية السبت فى 590 لجنة

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القاهرة - سامية سيد - تنطلق امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية السبت المقبل للقسم العلمى بمادتى الفقه والحديث، بينما تبدأ امتحانات القسم الأدبى، يوم الأحد بمادتى الفقه والإنشاء.

وأكد الدكتور محمد الضوينى، وكيل الأزهر، أن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، يتابع استعدادات الامتحانات، ويوصى بالاهتمام بضرورة توفير كل سبل الراحة للطلاب حتى يتمكنوا من أداء امتحاناتهم فهم مستقبل الأمة بما يحملونه من رسالة الأزهر.

وبعث وكيل الأزهر برسالة اطمئنان إلى الطلاب وأولياء أمورهم أنه لن يضيع بإذن الله جهود الطلاب فهذا وقت حصاد تعبهم، فتعب كل طالب وأسرته لن يضيع، وما اتخذناه من استعدادت ستجعل كل طالب يأخذ حقه غير منقوص.

من جانبه أوضح الشيخ أيمن عبدالغنى، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أنه تم الانتهاء من جميع استعدادت الشهادة الثانوية، وتم التشديد على كل رؤساء اللجان باتباع التعليمات الخاصة بالامتحانات دون تفريط أو تكاسل، فتعب ومذاكرة أبنائنا الطلاب متوقفة على جهودكم وانضباطكم، وأنه لن يكون هناك مكان للتقصير.

وأعلن رئيس قطاع المعاهد الأزهرية أنه تيسيرا لأبنائنا الطلاب فى حالة ضياع إثباته الشخصى فقد وفر القطاع من خلال بوابة الأزهر استخراج رقم جلوس بالصورة وهو يعتد به كإثبات للشخصية ويتاح للطلاب الدخول به، وهذا الأمر هو لأول مرة حرصا على أبنائنا الطلاب.

جدير بالذكر أنه بلغ عدد المتقدمين لـ امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية من القسم العلمى 32319 طالبا، و27927 طالبة، وبلغ عدد المتقدمين من القسم الأدبى 59169 طالبا، و36977 طالبة، بإجمالى عدد طلاب 156392 طالبا وطالبة، مقسمين على 590 لجنة على مستوى الجمهورية.

و تنطلق امتحانات الثانوية الأزهرية اليوم السبت 1 يونيو وتنتهى يوم 15 يوليو القادم، وتم اعلان جدول امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسى 2023- 2024، حيث تبدأ الامتحانات يوم السبت 1 يونيو، وأظهرت الجداول امتحان الطلاب مادة واحدة فى اليوم، على أن يمتحن طلاب القسم الأدبى فى يوم منفرد عن طلاب القسم العلمى، فيما تنتهى جميع الامتحانات 15 يوليو وتتوقف خلال اجازة عيد الأضحى المبارك، وتتوقف الامتحانات يوم الأحد 30 يونيو احتفالا بالثورة، ويؤدى طلاب القسم العلمى امتحاناتهم فى 16 يوما، بينما القسم الأدبى فى 14 يوما.

ويبدأ طلاب القسم العلمى امتحاناتهم يوم السبت 1 يونيو بمادتى الفقه والحديث، ثم يوم الاثنين 3 يونيو بـ مادة القرآن الكريم، ويوم الأربعاء 5 يونيو مادة الجبر والهندسة الفراغية، ويوم السبت 8 يونيو امتحان مادة اللغة الأجنبية، والاثنين 10 يونيو الاستاتيكا، والأربعاء 12 يونيو الأدب والنصوص، والسبت 22 يونيو الفيزياء، والاثنين 24 يونيو التوحيد، والأربعاء 26 يونيو النحو، ويوم السبت 29 يونيو الأحياء، ويوم الاثنين 1 يوليو البلاغة، ويوم الأربعاء 3 يوليو مادة التفاضل والتكامل، ويوم السبت 6 يوليو مادة الديناميكا، ويوم الأربعاء 10 يوليو الكيمياء، ويوم السبت 13 يوليو الصرف، الاثنين 15 يوليو مادة التفسير.

أما طلاب القسم الأدبى يبدأون امتحاناتهم يوم الأحد 2 يونيو بمادتى الفقه والإنشاء، ويوم الثلاثاء 4 يونيو القرآن الكريم، والخميس 6 يونيو البلاغة، الأحد 9 يونيو الجغرافيا للمبصرين، والثلاثاء 11 يونيو النحو، والخميس 13 يونيو الحديث،الأحد 23 يونيو التاريخ، الثلاثاء 25 يونيو الفلسفة والمنطق، الخميس 27 يونيو الأدب والمطالعة والنصوص، والأحد 2 يوليو اللغة الأجنبية الأولى، الثلاثاء 9 يوليو اللغة الأجنبية الثانية، والخميس 11 يوليو الصرف، والأحد 14 يوليو التفسير.