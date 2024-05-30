شكرا لقرائتكم خبر عن حفيدة الفنان الراحل ممدوح وافى ضمن أوائل الشهادة الإعدادية بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جاءت الطالبة ملك هانى ممدوح محمد، حفيدة الفنان الراحل ممدوح وافي، ضمن أوائل الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023/2024 بمحافظة الجيزة.

وحصلت "ملك"، الطالبة بإدارة بولاق الدكرور التعليمية على الدرجات النهائية بامتحانات الشهادة الإعدادية 2024، بمجموع 280 درجة.

وعبر هاني ممدوح محمد، والد "ملك" عن سعادته البالغة بتفوق ابنته وحصولها على الدرجات النهائية بامتحانات الشهادة الإعدادية، مشيرًا إلى أنها دومًا من المتفوقين وأوائل مدرستها، وذلك بدعم وتشجيع ومتابعة والدتها.

وقال إن تفوق "ملك" كان نتاجًا لانضباطها وتنظيمها للوقت وحرصها الدائم على المذاكرة ومتابعة دروسها أولًا بأول، لتكون من الأوائل وتحقق حلمها في الالتحاق بكلية الطب، مؤكدًا في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "ملك واهبة حياتها للمذاكرة، وهدفها تكون دكتورة".

واعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة نتيجة شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى (الشهادة الإعدادية) للعام الدراسى 2023 / 2024 (الدور الأول للفصل الدراسى الثانى)، وذلك بحضور أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة.

وجاءت نسبة النجاح بإتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى 87.05%، إذ بلغ إجمالى المتقدمين لأداء الامتحانات 190977 طالبًا وطالبة وبلغ إجمالي عدد الناجحين 165086 طالبا وطالبة، وبلغ عدد الحاصلين على الدرجات النهائية فى الامتحانات 721 طالبًا وطالبة.



الطالبة ملك هاني ممدوح محمد