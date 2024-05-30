شكرا لقرائتكم خبر عن حكومة سلوفينيا تصدق على قرار الاعتراف بدولة فلسطين وتحيله للبرلمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صدقت حكومة سلوفينيا اليوم الخميس على قرار الاعتراف بدولة فلسطين، كما أحالته للبرلمان للتصويت عليه، حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

يذكرأن، أكد سفير فلسطين لدى روسيا عبد الحفيظ نوفل، أن بلاده تنتظر اعتراف بلجيكا ولوكسمبورج والبرتغال وسلوفينيا بدولة فلسطين، موضحا أن اعتراف سلوفينيا سيكون خلال أيام، وفى المستقبل القريب لوكسمبورج، وبلجيكا والبرتغال .

ونقل موقع روسيا اليوم - عن نوفل قوله إن الأوروبيين بدأوا يدركون أن هناك شيئا ما لا يسير على ما يرام حيث يتسأل الأوربيون الأن لماذا تفعل إسرائيل نفس ما جرى في الحرب العالمية الثانية من الهولوكوست وما إلى ذلك ؟.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت في 18 أبريل الماضي قرارا بأحقية دولة فلسطين في العضوية الكاملة في الأمم المتحدة بأغلبية 143 صوتا من أصل 193.

ومع إعلان النرويج وإيرلندا وإسبانيا الاعتراف بدولة فلسطين يرتفع عدد الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي المعترفة بفلسطين إلى 12 من أصل 27.