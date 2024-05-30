شكرا لقرائتكم خبر عن سرقة شقة الفنان تامر عبد المنعم فى الدقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرضت شقة الفنان تامر عبد المنعم بالدقى إلى سرقة مشغولات ذهبية ومتعلقات أخرى، وتم إبلاغ الأجهزة الأمنية.

ويكثف رجال المباحث بـ مديرية أمن الجيزة إجراء التحريات لكشف ملابسات سرقة شقة الفنان تامر عبد المنعم بالدقى، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

وكان الأجهزة الامنية بالدقي تلقت بلاغا يفيد بتعرض شقة ملك الفنان تامر عبد المنعم للسرقة، وتبين اختفاء مشغولات ذهبية ومتعلقات أخرى من الشقة، وأن الشبهات تشير إلى تورط الخادمة فى ارتكاب السرقة.

وجارى تكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة.