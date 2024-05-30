شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التموين: استمرار صرف سلع مجانية مقابل الترشيد فى استهلاك الخبز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس حسام الجراحي، نائب رئيس هيئة السلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية على استمرار تطبيق منظومة صرف السلع التموينية دون تغيير من حيث صرف السلع الأساسية على البطاقات التموينية وأيضا استمرار صرف سلع نقاط الخبز وهى السلع المجانية التي تصرف أيضا على البطاقات مقابل الترشيد في استهلاك الخبز المدعم بقيمة 10 قروش عن كل رغيف يتم ترشيده.

وأضاف المهندس حسام الجراحي، نائب رئيس هيئة السلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن الهيئة توفر القمح المخصص لإنتاج الخبز البلدي المدعم سواء من خلال شراء القمح المحلى من المزارعين خلال الموسم الحالي بسعر 2000 جنيها للأردب زنة 150 كيلو جرام درجة نظافة 23.5 قيراط، و1950 جنيها للأردب زنة 150 كيلو جرام درجة نظافة 23 قيراط، و1900 جنيهًا للأردب زنة 150 كيلو جرام درجة نظافة 22.5 قيراط، إضافة إلى استمرار إجراء المناقصات للتعاقد على شراء القمح المستورد الأمر الذي يساهم في تعزيز المخزون الاستراتيجي طوال الوقت تنفيذا لتوجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية.