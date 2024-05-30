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السكة الحديد تشغل قطارات المصيف من القاهرة للإسكندرية السبت القادم

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القاهرة - سامية سيد - تشغل هيئة السكة الحديد قطارات ثالثة مكيفة من القاهرة للإسكندرية يوميا، بداية من السبت القادم 1 يونيو 2024.

 

وفى النقاط التالية مواعيد القطارات:


تشغيل قطار 1131 ثالثة مكيفة القاهرة / الإسكندرية يومياً من القاهرة 07:00 ص يصل الإسكندرية 09:55 ص

 

تشغيل قطار 119 تهوية ديناميكية من القاهرة للإسكندرية من 5:00 صباحا ويصل الإسكندرية 9:45 ص

 

تشغيل قطار رقم 7 تهوية من القاهرة للإسكندرية من 6:20 ص ويصل الإسكندرية 10:15 ص

 

تشغيل قطار 32 تهوية ديناميكية من الإسكندرية للقاهرة من 6:20 م ويصل القاهرة 10:35 م

 

-تشغيل قطار 1130 ثالثة مكيفة الإسكندرية / القاهرة يومياً، يقوم من الإسكندرية 07:30 م يصل القاهرة 10:15 م

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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