شكرا لقرائتكم خبر عن برق للخدمات الإعلامية تطلق موقع "تليجراف مصر" تحت شعار "صحافة تليق بك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت مؤسسة برق للخدمات الإعلامية والإعلانية موقع "تليجراف مصر"، ليكون أحد مواليد بلاط صاحبة الجلالة ويُضاف إلى قائمة المواقع التى ولدت كبيرة فى مصر.



ويهتم الموقع بالشأن المصرى فى المقام الأولى ثم الشأن الإقليمى والدولى، فضلًا عن المساحة الكبيرة لصحافة التحليل الخبرى والتقارير والتحقيقات والقصص النوعية وصحافة الفيديو التى تحتل مساحة كبيرة من الموقع.

جيل جديد

يضم الموقع عددا كبيرا من الصحفيين ذوى الخبرة الواسعة فى العمل الإعلامى، بالإضافة إلى العديد من الشباب صغار السن، الذى يعول عليهم الموقع فى سياسته أن يكونوا رأس ماله البشرى، والذى يستثمر فيهم لإخراج جيل جديد من الصحفيين فى مصر.

شبكة مراسلين

تليجراف مصر منذ انطلاقته الأولى، عمل على تكوين شبكة مراسلين واسعة فى جميع محافظات مصر، لتوفير التغطية الحية على مدار اليوم.



الموقع من خلال مؤسسيه أعلن التزامه بالخط الوطنى فى تناول كل الموضوعات، والالتزام بالأكواد المهنية التى حددها المجلس الأعلى للإعلام، والعمل وفق القواعد الصحفية المهنية وحدها.



وقال محمد فودة الرئيس التنفيذى للمؤسسة إن مجلس الإدارة برئاسة المستشار محمد نجيب صالح يسعى لتحويل تليجراف مصر إلى قناة تليفزيونية كبيرة فى العام المقبل.



وبدأ "فودة" حياته الصحفية فى عدد من الصحف المصرية وكان من الجيل الأول المؤسس لصحيفة المصرى اليوم، قبل أن ينتقل إلى صحيفة الإمارات اليوم فى 2007 ، ويصبح واحداً من أهم محرريها وكتابها البارزين .

ويترأس تحرير موقع تليجراف مصر الزميل سامى عبد الراضى، والذى بدأ حياته الصحفية فى مجلة كاريكاتير مع الرسام الشهير مصطفى حسين، قبل أن يصبح واحداً من الجيل الأول فى "المصرى اليوم"، وعمل فى محطات تليفزيونية كثيرة خلال السنوات الماضية، ويترأس حالياً تحرير شبكة قنوات النهار.