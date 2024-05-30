شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تنظم المؤتمر الطلابى العلمى الدولى الثانى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - - المؤتمر يرفع شعار الإبداع الطلابى والتكنولوجيا انطلاقة إلى مستقبل تمريض متطور

- تشجيع الأبحاث الطلابية وتقييم تأثير استخدام الذكاء الاصطناعى فى تخصصات التمريض المختلفة أبرز توصيات المؤتمر

- 15 كلية تمريض على مستوى الجمهورية من الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة تشارك بالمؤتمر

نظمت كلية التمريض بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا المؤتمر العلمى الدولى الثانى، تحت عنوان "الإبداع الطلابى والتكنولوجيا انطلاقة إلى مستقبل تمريض متطور"، وجاء المؤتمر تحت رعاية خالد الطوخى رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، ود. نهاد المحبوب القائم بأعمال رئيس الجامعة ود. نيفين سمير عميد كلية التمريض ورئيس المؤتمر، والدكتورة هدى وحيد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب وسكرتير عام المؤتمر.

وقال د. نهاد المحبوب القائم بأعمال رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، إن محاور المؤتمر تناولت أثر إلابداع الطلابى فى تقدم المنظومة الصحية والبحثية، ودور المؤسسات التعليمية فى اكتشاف وتنمية مهارات الإبداع الطلابى لتحقيق التنافسية، والذكاء الاصطناعى ودوره فى تطوير الرعاية الطبية، وأيضا دور المؤسسات التعليمية والقطاع الصحى فى دعم ريادة الأعمال نحو تمريض متميز، موضحا أنه أقيم على هامش المؤتمر المعرض العلمى للأنشطة الطلابية، ومعرض الطلاب الوافدين، والمعرض الفنى للطلاب المشاركين، وعمل مسابقة فنية رسم حر، على أن يتم اختيار أفضل عمل فنى وحصوله على جائزة أفضل نشاط طلابى.

وأشار د. نهاد إلى أنه شارك فى المؤتمر 15 كلية تمريض على مستوى الجمهورية من الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة و4 كليات من خارج مصر من دولة العراق وجامعتى تكريت وأربيل ومن المملكة السعودية وإنجلترا، كما يشارك لأول مرة طلاب المعاهد الفنية بحضور الاستاذ الدكتور أحمد أبو زيد مدير معهد التمريض بإمبابة والمشرف العام على التدريب العملى لكل المعاهد الفنية الحكومية والدكتور إيهاب كشكوشة مدرس بقسم الجرافيك كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان وممثل سفارة دولة فلسطين الأستاذ الدكتور سليم التالولى وممثل سفارة دولة اليمن وعدد من عمداء كليات التمريض بالجامعات الحكومية والاهلية والخاصة على مستوى الجمهورية وعدد من مديرين التمريض بالمستشفيات الخاصة والحكومية.

وأكدت د. نيفين سمير عميد كلية التمريض أن توصيات المؤتمر الطلابى الدولى لكلية التمريض جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، كان من أبرزها تشجيع الأبحاث الطلابية المشتركة فى مجال الرعاية الصحية من مختلف كليات الرعاية الصحية وتكنولوجيا الحاسبات والذكاء الاصطناعي، وعمل دراسة لتقييم تأثير استخدام الذكاء الاصطناعى فى تخصصات التمريض المختلفة، واستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعى فى الرد على أسئلة الطلاب العلمية، ومراعاة الإطار الأخلاقى فى استخدام التكنولوجيا القائمة على الذكاء الاصطناعى فى مجال التمريض، وتعزيز مجال التعليم التمريضى بالمحتوى العلمى القائم على الذكاء الاصطناعى لمواكبة المتطلبات العلمية والعملية طبقا للاحتياجات سوق العمل، إدخال المحاكاة مثل الروبوتات وأدوات المساعدة الافتراضية ومراكز الاتصال الذكية أثناء التدريب العملى لطلاب كليات التمريض.

وتتربع جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا على عرش الجامعات الخاصة فى مصر، من ناحية الإقبال الطلابى وجودة التعليم، كما تعد أول جامعة فى إفريقيا تحصل على تصنيف الخمس نجوم لفئة التعليم الالكترونى والرقمى، ويسعى الطلاب خاصة أوائل الثانوية العامة دائما للالتحاق بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا كونها من أفضل وأرقى الجامعات، إذ تتيح نظام تعليمى عالمى لأبنائها لما لها من مكانة مرموقة بين صفوف الجامعات المصرية، وتميز علمى ودولى يجعلها أكثر الجامعات الخاصة المصرية تفوقا بين نظائرها، حيث تتميز جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، بوجود كليات تقدم خدمات تعليمية للطلاب على أعلى مستوى، كما توفر إدارة الجامعة جميع الإمكانات المطلوبة لممارسة الأنشطة والأعمال الفنية والثقافية من خلال إنشاء مكتبة للطلاب والباحثين بمستوى عالمى وتزويدها بأمهات الكتب واتصالها بالمكتبات الدولية لينهل منها طلاب العلم والباحثون، كما توفر أكبر مسرح جامعى على مستوى الجامعات الخاصة ليكون واحدا من بيوت الفن فى مصر.

وتعد جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا واحدة من أعرق وأوائل الجامعات الخاصة فى مصر، كما تحتل الجامعة مكانة مرموقة بين الجامعات فى المجالات العلمية والبحثية والصحية والمسئولية المجتمعية، لتصبح إحدى الجامعات العريقة التى يحتذى بها وبسمعتها وكفاءة خريجيها، وكانت قد احتفلت الجامعة مؤخراً بيوبيلها الفضى ومرور 25 عامًا على إنشائها.