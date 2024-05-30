شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق برنامج بنك الطعام المصرى لصك الأضحية للعام التاسع عشر على التوالى من مزرعة وفرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق بنك الطعام المصري، برنامج صك الأضحية لعام 2024 تحت مسمى "صك الأضحية مع أول من أطلق صك الأضحية فى مصر"، وذلك بهدف تيسير عملية توزيع الأضحية على المستحقين فى كل قرى ونجوع مصر بأفضل سعر وجودة، تبدأ من 6300 جنيه لصك اللحوم المستورد، و9700 جنيه للصك البلدي، و690 جنيها للحوم الصدقات التى يتم توزيعها على المستحقين طوال العام.

جاء ذلك خلال زيارة نظمها بنك الطعام المصري، يوم الاثنين، بحضور الدكتور أسامة الأزهرى مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، السيد محسن سرحان الرئيس التنفيذى لبنك الطعام المصري، الدكتور/ رضا سكر، الرئيس التنفيذى لأنشطه الإنتاج الزراعى ببنك الطعام، سفراء البنك وهما الدكتورة نورهان قنديل، والإعلامى تامر بشير، ولفيف من ممثلى الصحف ووسائل الإعلام فى مزرعة وفرة-التابعة لبنك الطعام المصري- بمحافظة البحيرة، وذلك للتعرف على استعدادات المزرعة لتوفير لحوم الأضاحي، من أفضل سلالات العجول والتى تم تسمينها وتربيتها وفق أحدث التقنيات العالمية لتوزيع أجود أنواع اللحوم على المستحقين فى كل أنحاء الجمهورية.

يأتى هذا استمرارًا لريادة بنك الطعام المصرى طوال الثمانية عشر عامًا الماضية فى إطلاق حملة صك الأضحية سنويًا قبل عيد الأضحى، وذلك لتيسير عملية الأضحية من خلال توكيل المضحى لبنك الطعام للذبح وتوزيع الأضحية على مدار العام على المستحقين فى كل محافظات مصر- طبقًا للفتوى الشرعية رقم 1732 لسنة 2006- وتماشيًا مع شعار البنك "الغذاء أساس الحياة" ومحاوره الأربعة "الحماية، الوقاية، التمكين، الارتقاء".

ويقدم بنك الطعام المصرى شرائح متنوعة للراغبين فى المشاركة ببرنامج صك الأضحية 2024، تبدأ من 6300 جنيه للصك المستورد وتصل حصة المتبرع (7 كيلو)، و9700 جنيه للصك البلدى وتصل حصة المتبرع (9 كيلو)، كما يوفر البرنامج شراء عجل بلدى (يعادل 7 صكوك) بسعر 67.9 ألف جنيه وتصل حصة المتبرع بإجمالى لحوم (63 كيلو)، وعجل مستورد (7 صكوك) بسعر 44.1 ألف جنيه وتصل حصة المتبرع بإجمالى لحوم (49 كيلو)، ولحوم صدقات (3 كيلو) بسعر 690 جنيه، ويتم توزيعها على المستحقين طوال العام.

ويبدأ ذبح الأضاحى فى أيام التشريق طبقًا للشريعة الإسلامية بعد 20 دقيقة من شروق أول أيام العيد إلى عصر رابع أيام العيد سواء داخل أو خارج مصر، ويصل نصيب المستحقين 18 كيلو من لحوم الأضاحى البلدى يتم توزيعها فى كل محافظات مصر عن طريق التعاون مع الجمعيات الشريكة فى أنحاء الجمهورية من خلال قاعدة بيانات مدروسة، نصيب كل أسرة مستحقة 1 كيلو من اللحوم، ويتم توزيع لحوم أضحية الصك البلدى خلال أيام عيد الأضحى، ولحوم أضحية الصك المستورد توزع طوال العام على جميع محافظات مصر.

تعليقًا على ذلك، قال السيد/ محسن سرحان، الرئيس التنفيذى لبنك الطعام المصري، إن بنك الطعام هو أول من أ سس صك الأضحية فى مصر عام 2006، وذلك لتيسير عملية توزيع الأضحية على المستحقين بشكل عادل، واستطاع البرنامج خلال السنوات الثمانية عشر الماضية فى توزيع ملايين الأطنان من اللحوم على ملايين المستحقين فى كل أنحاء مصر، مما ساهم فى توفير الغذاء الصحى الآمن للأسر الأكثر احتياجًا كما ساهم فى نشر فكرة "صكوك الأضاحي" و تحولت الى سنة حسنة تطبقها العديد من الجمعيات المرموقة و المؤسسات فى مصر.

أضاف أن بنك الطعام المصرى سيبدأ تلقى التبرعات لشراء الصكوك البلدى أو المستورد من خلال المقر الرئيسى أو فروع البنك فى كل المحافظات حتى اليوم الثالث من عيد الأضحى، وسيتم الذبح فى أيام التشريق وتوزيع اللحوم على الأسر المستحقة بقاعدة بيانات البنك، والتى تم إعدادها وفق معايير لضمان الوصول للفئات الأشد احتياجًا كما يتم تحديثها دوريًا للوصول إلى المستحقين فى جميع أرجاء الجمهورية.

من جانبه قال الدكتور/ رضا سكر، الرئيس التنفيذى لأنشطه الإنتاج الزراعى ببنك الطعام، إن مزرعة وفرة من أكبر مزارع الإنتاج الحيوانى فى مصر بصفة عامة وأكبر مزارع تابعة للمؤسسات الخيرية فى مصر تضم أكثر من ثلاث ألاف رأس ماشية تنتج 2000 طن من اللحوم، 25 ألف طن ألبان سنويًا تغطى نسبة 30% من احتياجات بنك الطعام لتوفير غذاء صحى آمن للمستفيدين ضمن قاعدة بيانات البنك، مع وضع خطة مستقبلية لإنشاء مجزر آلى ومزارع لإنتاج الأعلاف ومصنع لتصنيع الجبن والألبان.

نبذة عن بنك الطعام المصري..

أنشئ بنك الطعام المصرى عام 2004 كمؤسسة غير حكومية تهدف لتحقيق الأمن الغذائى فى مصر، وعلى مدار عشرين عامًا، استمر بنك الطعام المصرى فى دعم الأسر الأكثر احتياجًا فى مصر التى تواجه صعوبات وتحديات فى الحصول على غذاء كاف وآمن ومغذى مما ساهم بشكل مباشر فى تخفيف حدة المعاناة من الجوع على المستوى الوطني.

نبذة عن مزارع وفرة..

مزارع وفرة للإنتاج الحيوانى هى إحدى مشروعات بنك الطعام المصري، تم تأسيسها وافتتاحها عام 2016 تحت رعاية د. محمد سلطان محافظ الاسكندرية الأسبق والمهندسة نادية عبده محافظ البحيرة الأسبق، وبدأت المزرعة بطاقة 500 رأس حلاب هولشتاين و50 سيمنتال فى عام 2018، وتم افتتاح المرحلة الثانية تحت رعاية اللواء هشام آمنه، ووصلت إلى طاقة 1500 رأس تسمين فى الدورة الواحدة (دورة كل ٦ شهور) بإجمالى 3 آلاف رأس تسمين خلال العام، وفى عام 2020 تم الانتهاء من المرحلة الثالثة بالمزرعة ووصلت إلى طاقة 1000 رأس حلاب و 1000 رأس انتاج، وتقوم المزرعة بإنتاج 30 طن ألبان يوميًا تورد لشركات الألبان إلى حين تعبئتها وتصنيعها فى مصانع بنك الطعام، والتسمين مخصص لمشروع الصدقات والأضاحى لبنك الطعام المصرى .



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