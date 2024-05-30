شكرا لقرائتكم خبر عن رقية مدحت تحصد الدرجة النهائية بالشهادة الإعدادية بالجيزة وتؤكد: السر فى حفظ القرآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت رقية مدحت أحمد محمد عمار، الطالبة بإدارة الهرم التعليمية، اسمها بحروف من نور فى قائمة أوائل الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023/2024 في محافظة الجيزة، وذلك بحصولها على الدرجات النهائية بالامتحانات، بمجموع 280 درجة.

وعبر مدحت أحمد محمد، والد "رقية"، عن سعادته البالغة وفخره بتتويج ابنته ضمن أوائل الشهادة الإعدادية بالجيزة، مشيرًا إلى أنها حصدت ثمار تفوقها واجتهادها طوال العام الدراسي.

وقال إن "رقية" دومًا ما تحرص على متابعة دروسها وتنظيم وقتها ما بين المذاكرة وحفظ القرآن الكريم وممارسة هوايتها في فن الرسم، مؤكدًا في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن ابنته متفوقة وموهوبة منذ طفولتها، وكانت الأولى على مستوى المحافظة في الصف السادس الابتدائي.

وأضاف أن "رقية"، شاركت بلوحاتها الفنية في العديد من المسابقات على مستوى مدارس المرحلة الابتدائية والإعدادية، وحصدت العديد من الجوائز في الرسم، مشيرًا إلى أن بجانب اهتمامها بمذاكرتها وتطوير موهبتها في فن الرسم، حفظت عشرة أجزاء من القرآن الكريم.

وأكد حرصه الدائم على دعم وتشجيع ابنته على المذاكرة والاهتمام بدروسها، بجانب حفظ القرآن الكريم، وممارسة هوايتها التي تحبها وتحترفها، مشيرًا إلى أن والدتها وأشقائها يحرصون دومًا على تشجيعها ومساعدتها في مذاكرة دروسها.

ومن جانبها، أعربت "رقية"، عن سعادتها بتفوقها وحصولها على الدرجات النهائية بالامتحانات، مؤكدة أنها كانت تتوقع تتويجها ضمن أوائل الشهادة الإعدادية، خاصة وأنها بذلت مجهودًا كبيرًا في المذاكرة.

وقالت إنها كانت تحرص على تنظيم وقتها ومذاكرة دروسها أولًا بأول حتى تحقق هدفها في الحصول على الدرجات النهائية، مشيرة إلى أنها كانت تبدأ يومها بالصلاة، وبعدها تحضر دروسها، مع تخصص ثلاث ساعات للمذاكرة، ووقتًا في المساء لمراجعة وحفظ القرآن الكريم.

وأكدت أن أسرتها الداعم والمشجع الأكبر لها والسبب الأساسي في تفوقها العلمي والفني ومواظبتها على حفظ القرآن، مشيرة إلى أنها تسعى دومًا للتفوق والنجاح بأعلى الدرجات لإسعادهم وتحقيق حلمها في الإلتحاق بكلية الهندسة.

واعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة نتيجة شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى (الشهادة الإعدادية) للعام الدراسى 2023 / 2024 (الدور الأول للفصل الدراسى الثانى)، وذلك بحضور أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة.

وجاءت نسبة النجاح بإتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى 87.05%، إذ بلغ إجمالى المتقدمين لأداء الامتحانات 190977 طالبًا وطالبة وبلغ إجمالي عدد الناجحين 165086 طالبا وطالبة، وبلغ عدد الحاصلين على الدرجات النهائية فى الامتحانات 721 طالبًا وطالبة.