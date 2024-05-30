شكرا لقرائتكم خبر عن خبير قانونى يفسر حكم حرمان حسين الشحات من عضوية الهيئات الرياضية 5 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قضت محكمة جنح مدينة نصر برئاسة المستشار محمد مبارك، بحبس حسين الشحات لمدة سنة وحرمانه من صلاحيته لعضوية مجلس إدارة أي من الهيئات الرياضية لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم نهائياً، وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة المقضي بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من صدور الحكم، وألزمت حسين الشحات بمبلغ 100,001 جنيه تعويض مدنى، والزمته المصاريف خمسون جنيهاً اتعاب محاماه.

وقال الخبير القانوني أشرف ناجى المحامى، إن حكم الحبس لمدة عام مع إيقاف التنفيذ يعنى أن هناك حكم بالحبس ولكن لم ينفذ إلا فى حالة واحدة وهو اتهام الشحات فى أى قضية جديدة خلال 3 سنوات من صدور الحكم اليوم.

أما فيما يتعلق بالغرامة الـ100 ألف وواحد جنيه، أوضح الخبير القانوني هو تعويض مؤقت يعنى واجبة السداد فى خزانة المحكمة ويمكن للمدعى إقامة دعوى مدنية بتعويض أكبر أمام المحكمة المختصة.

وعن الحرمان من عضوية أى هيئة رياضية لمدة 5 سنوات، قال ناجى، ليس المقصود منعه من ممارسة النشاط الرياضى أى المشاركة فى مباريات النادى الأهلى ولكن المقصود الحرمان لمدة 5 سنوات من تولى عضوية فى مجلس إدارة أى نادى رياضى.

كانت حصلت الخليج 365 على نص الحكم الصادر ضد لاعب الأهلي حسين الشحات، بالحبس لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات، وتعويض مدنى 100 ألف جنيه، وحرمانه من عضوية أى هيئة رياضية لمدة 5 سنوات في اتهامه بالتعدي على لاعب نادى بيراميذر، المغربى محمد الشيبي، أثناء المباراة التي جمعت فريقهما.

تعود أحداث الواقعة بورود تحريات الشرطة أثناء إقامة مباراة لكرة القدم جمعت فريقى بيراميذر والأهلى في بطولة الدورى الممتاز اعتدى حسين الشحات على اللاعب محمد الشيبى وشتمه بالأم أمام ملايين المشاهدين.

وفى بلاغ «الشيبي»، اتهم حسين الشحات، لاعب الأهلى، بالبلطجة والضرب والسبّ والقذف والإهانة والترويع، فضلًا عن التهديد بالإيذاء الجسدي، وكل ذلك ترتب عليه إيذاء نفسي وجسدي عقب نشر فيديوهات بشأن واقعة الصفع على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة.