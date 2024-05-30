شكرا لقرائتكم خبر عن الأسير الإسرائيلى إلكسندر توربانوف: نتنياهو وحكومته يبحثان عنا لقتلنا وإعادتنا جثثا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المحتجز الإسرائيلي إلكسندر توربانوف إن نتنياهو وحكومته يبحثان عنا لقتلنا وإعادتنا جثثا، ويطالب المتظاهرين بالاستمرار في الضغط على الحكومة الإسرائيلية لاستعادة المحتجزين بسلام.

وأضاف المحتجز الإسرائيلي إلكسندر توربانوف خلال تصريحات نقلتها قناة القاهرة الإخبارية أن الطريق الوحيد لاستعادتنا أحياء هو الموافقة على صفقة تبادل ووقف إطلاق النار، والجيش وسلاح الجو حاولا قتلي مرات عديدة.

وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.

ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.