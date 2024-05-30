شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع خدمات الاتصال فى مدينة رفح الفلسطينية بسبب القصف الإسرائيلى المستمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال شركة الاتصالات الفلسطينية إنه تم انقطاع خدمات الاتصال في مدينة رفح الفلسطينية بسبب القصف الإسرائيلي المستمر، وذلك وفقا لخبر عاجل على قناة القاهرة الإخبارية.

كما أفادت القناة بأن الصحة الفلسطينية أعلنت عن استشهاد مواطن متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في مدينة البيرة بالضفة الغربية.

وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.

ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.

