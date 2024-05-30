شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: الرئيس السيسى يدعو المجتمع الدولى للتصدى لمحاولات تهجير الفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” فى عدد غد من النسخة المطبوعة مجموعة من التغطيات الهامة على رأسها " خلال كلمته بالمنتدى العربى- الصينى.. الرئيس السيسى يدعو المجتمع الدولى للتصدى لمحاولات تهجير الفلسطينيين.. الرئيس: قضية الأمن المائى العربى على رأس أولويات التعاون المستقبلى.. لن نسمح بكل ما من شأنه العبث بأمن واستقرار دولنا وشعوبنا .. ويؤكد تقدير مصر لإسهام الصين فى دعم مشروعات التنمية.

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