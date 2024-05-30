شكرا لقرائتكم خبر عن مديرية تعليم القاهرة تعلن ظهور نتائج امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، عن ظهور نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي العام، بالمدارس، وذلك بعد انتهاء تصحيحها.

وفى السياق اعتمد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، اليوم نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني لشهادة إتمام التعليم الأساسى ( الشهادة الإعدادية) للعام الدراسي 2023 / 2024 بنسبة نجاح 84.7 % وبلغ عدد المتقدمين للامتحان 190260 طالبا وطالبة حضر منهم 185545 طالبا وطالبة ونجح 157336 .

كما اعتمد محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 93.8% ، ونتيجة اعدادية المكفوفين بنسبة نجاح 91 % ، ونتيجة المدارس الدولية بنسبة نجاح 97.6 % ، ونتيجة إمتحانات الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 74% ونتيجة إمتحانات الإعدادية الرياضية بنسبة نجاح 62.3 % .

وحققت إدارة القاهرة الجديدة التعليمية، المركز الأول على مستوى المحافظة بنسبة نجاح 97.35 % ، تليها إدارة شبرا التعليمية بنسبة نجاح بلغت 97.39 % وحصلت إدارة المعصرة التعليمية على المركز الثالث بنسبة نجاح بلغت 96% .



