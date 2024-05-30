شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة التفتيش الأمنى والبيئى تتابع تجهيزات مبنى 2 بمطار برج العرب استعدادا لافتتاحه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقدت لجنة التفتيش الأمني والبيئي للمطارات بقيادة اللواء طيار أركان حرب منتصر مناع نائب وزير الطيران المدني، ترافقه غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، خلال الساعات الماضية، مطار برج العرب الدولي بمحافظة الإسكندرية، لمتابعة الحركة الجوية والركابية بالمطار والخدمات اللوجستية المقدمة للوفود الركابية بمرحلتى السفر والوصول، وعمليات التأمين داخل وخارج الصالات بمبنى الركاب رقم 1.

كما تفقدت لجنة التفتيش الأمني والبيئي للمطارات، مبنى الركاب رقم 2 والمقرر إفتتاحه خلال الفترة المقبلة لتخفيف عبء الحركة الجوية والركابية بالمبنى القديم، حيث حرص مسئولي اللجنة على متابعة أعمال التشييد والتجهيزات الخاصة بالمبنى الجديد، والذي سيعد إضافة هامة لمنظومة المطارات المصرية، وذلك في إطار توجيهات وتعليمات القيادة السياسية بضرورة العمل على تحسين وتطوير كافة المنشآت والمطارات التابعة لوزارة الطيران المدني المصري، لجذب مزيد من الحركة السياحية الدولية المختلفة الوافدة إلى المحافظات المصرية، عبر رفع جودة الخدمات المقدمة للركاب والمسافرين عبر شبكة المطارات المطارات المصرية، تماشيًا مع خطة الدولة المصرية لجذب 30 مليون سائح خلال عام 2028.

وحرص اللواء طيار أركان حرب منتصر مناع نائب وزير الطيران المدني، رئيس لجنة التفتيش الأمني والبيئي للمطارات، على الإستماع من مدير مطار برج العرب الدولي على تطورات المشروعات الإنشائية القائمة الحالية بالمطار، والتسهيلات والتيسيرات اللازمة للوفود الركابية والمسافرين، وإنتظام سير الحركة الركابية داخل صالات السفر والوصول، حيث شدد على ضرورة الالتزام بالضوابط والمعايير والأساليب الأمنية والتأمينية داخل وخارج الصالات.

وفي نهاية الجولة، ثمنت لجنة التفتيش الأمني والبيئي للمطارات، الدور والمجموعات القائمة من جانب العاملين والجهات بمطار برج العرب الدولي، في ظل الكثافة الركابية والجوية التي يشهدها المطار خلال الأونة الأخيرة، مما كان له مردود إيجابي ومعنوي لدى العاملين بمطار برج العرب الدولي.