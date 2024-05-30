شكرا لقرائتكم خبر عن أبو سريع عضوا منتدبا لشركة النيل للطرق الصحراوية وحلمى رئيسا لمجلس الإدارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس إدارة الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكبارى والنقل البرى برئاسة اللواء مهندس عادل ترك، على تعيين المهندس حسام الدين عباس عضوا منتدبا لشركة النيل العامة للإنشاء والطرق.

كما وافق المجلس الذى انعقد اليوم الخميس بمقر الشركة بالعاصمة الإدارية بحضور المهندس على عياد الرئيس التنفيذى للشركة القابضة على تعيين المهندس محمد أبوسريع عضوا منتدبا لشركة النيل العامة للطرق الصحراوية وتعيين المهندس حلمى زيدان رئيسا لمجلس إدارة الشركة.

وأكد اللواء عادل ترك رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكبارى، أن التغييرات الجديدة بمجلس إدارة الشركتين التابعتين يأتى تنفيذا لتوجيهات الفريق مهندس كامل الوزير - وزيرالنقل بضخ دماء جديدة بالشركات واستكمال تنفيذ المشروعات المسندة إليها فى قطاعات الطرق والكبارى والإنشاءات بأعلى المواصفات والجودة المطلوبة وفقا للجداول المحددة.

جدير بالذكر أن الشركات الثلاث التابعة للشركة القابضة شاركت فى تنفيذ العديد من المشروعات القومية ذات الأهمية الكبيرة منها مشروع القطار الكهربائي الخفيف حيث تم تنفيذ عدد من محطات وكبارى ومرافق القطاع الكهربائي السريع في مناطق مختلفة بالاضافة إلى تنفيذ العديد من مشروعات الطرق والكبارى ومحاور النيل والموانئ البحرية والبرية والنقل النهرى كذلك المشاركة في تطوير شبكة السكك الحديدية القائمة من خلال تطوير وإنشاء الورش والمحطات والخطوط الجديدة فى جميع انحاء الجمهورية.



كذلك إنجاز عدد من مشروعات وزارة النقل بفضل توجيهات الفريق/ كامل الوزير - وزير النقل الذي يؤكد دائما على تدعيم الشركة القابضة وكافة الشركات التابعة لها بأحدث المعدات التي تساهم في تنفيذ كافة المشروعات بأفضل الأساليب العلمية بمواصفات الجودة العالية والاستغلال الأمثل لكافة الأراضي والأصول للشركة القابضة وشركاتها التابعة لزيادة مواردها المالية.