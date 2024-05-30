شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التخطيط: زيادة حجم الاستثمارات فى التعليم والصحة لأول مرة بنسبة 55% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنهم عملوا على ترتيب الأولويات وفق الموارد المتاحة لدى مصر بحيث يتم تحقيق أفضل عائد للمواطن وكان من المهم أن تستثمر الدولة في البنية التحتية لجذب الاستثمار، موضحة أنه لا استثمار يأتي بدون شبكة طرق وموانئ وطاقة.

وأوضحت هالة السعيد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا"، المذاع على قناة ON، أنهم ركزوا على الاستثمار في التنمية البشرية خصوصا مع الزيادة السكانية حيث نزيد 2 مليون مواطن كل سنة علما بأن معدلات الزيادة بدأت في الانخفاض النسبي، مفيدة بأنه تم زيادة حجم الاستثمارات في التعليم والصحة.

وتابعت: "زودنا حجم الاستثمارات في التعليم والصحة لأول مرة بنسبة 55% وهذه زيادة كبيرة جدا في الاستثمار في هذه المجالات وده عشان يكون في إتاحة لعدد الأسرة في المستشفيات وهيبقى في 58 مستشفى العام القادم ووصل التنفيذ فيها 70% فأكثر ونجهزها بالمعدات والامكانيات والمواطن يقدر يشعر بالخدمات المقدمة واسرة اضافية".

وبخصوص التعليم قالت هالة السعيد: "بالنسبة للمدارس بنوجه الزيادة في الاستثمارات في المناطق اللى فيها كثافة والاستثمار الكبير في زيادة عدد الفصول لمعالجة كثافة الفصول ونغطي الزيادة السكنية في محافظات معينة".